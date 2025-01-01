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Штутгарт - Фрайбург 18 Января прямая трансляция

Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
18 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Штутгарт
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Фрайбург, которое состоится 18 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Фрайбург
Фрайбург
33ГерманияврАлександр Нюбель
20ШвейцариязщЛеонидас Стергиу
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
29ФранцияпзАнтони Руо
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
8ФранцияпзЭнцо Мийо
25ДанияпзЯкоб Бруун Ларсен
26ГерманиянпДениз Ундав
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
37ГерманиязщМаксимилиан Розенфельдер
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
42ЯпонияпзРицу Доан
34ГерманияпзМерлин Рёль
18ТурциянпЭрен Динкчи
38АвстриянпМихаэль Грегорич
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ГерманияЮлиан Шустер
История личных встреч
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турФрайбург3 : 1Штутгарт
03.02.2024Германия - Бундеслига20-й турФрайбург1 : 3Штутгарт
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турШтутгарт5 : 0Фрайбург
11.02.2023Германия - Бундеслига20-й турФрайбург2 : 1Штутгарт
20.08.2022Германия - Бундеслига3-й турШтутгарт0 : 1Фрайбург
22.01.2022Германия - Бундеслига20-й турФрайбург2 : 0Штутгарт
28.08.2021Германия - Бундеслига3-й турШтутгарт2 : 3Фрайбург
23.01.2021Германия - Бундеслига18-й турФрайбург2 : 1Штутгарт
23.12.2020Кубок Германии2-й раундШтутгарт1 : 0Фрайбург
19.09.2020Германия - Бундеслига1-й турШтутгарт2 : 3Фрайбург
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турШтутгарт2 : 1
12.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур0 : 1Штутгарт
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турШтутгарт0 : 1
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур1 : 3Штутгарт
11.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турШтутгарт5 : 1
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур4 : 1Фрайбург
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й турФрайбург3 : 2
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур5 : 1Фрайбург
13.12.2024Германия — Бундеслига14-й турФрайбург3 : 2
08.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур1 : 1Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1742
2
Лига чемпионов
Байер1738
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1733
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1730
5
Лига Европы
Штутгарт1729
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1728
7 Вольфсбург1727
8 Фрайбург1727
9 Вердер1726
10 Боруссия Д1725
11 Боруссия М1724
12 Аугсбург1719
13 Унион1716
14 Санкт-Паули1714
15 Хайденхайм1714
16
Стыковая зона
Хоффенхайм1714
17
Зона вылета
Хольштайн1711
18
Зона вылета
Бохум1711

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