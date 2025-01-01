Штутгарт - Фрайбург 18 Января прямая трансляция
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
18 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Фрайбург, которое состоится 18 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Фрайбург
Фрайбург
|33
|вр
|Александр Нюбель
|20
|зщ
|Леонидас Стергиу
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|29
|пз
|Антони Руо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|8
|пз
|Энцо Мийо
|25
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|26
|нп
|Дениз Ундав
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|42
|пз
|Рицу Доан
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|18
|нп
|Эрен Динкчи
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|03.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|28.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 3
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|23.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|5 : 1
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|13.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|17
|42
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|17
|30
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|17
|29
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|17
|28
|7
|Вольфсбург
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|27
|9
|Вердер
|17
|26
|10
|Боруссия Д
|17
|25
|11
|Боруссия М
|17
|24
|12
|Аугсбург
|17
|19
|13
|Унион
|17
|16
|14
|Санкт-Паули
|17
|14
|15
|Хайденхайм
|17
|14
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|17
|11
| 18
Зона вылета
|Бохум
|17
|11