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Айнтрахт Б - Шальке-04 18 Января прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
18 Января 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур
Айнтрахт Б
Шальке-04

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Шальке-04, которое состоится 18 Января 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
НидерландыКеес ван Вондерен
История личных встреч
03.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й турШальке-045 : 1Айнтрахт Б
03.02.2024Германия - Вторая Бундеслига20-й турШальке-041 : 0Айнтрахт Б
20.08.2023Германия - Вторая Бундеслига3-й турАйнтрахт Б1 : 0Шальке-04
11.08.2023Кубок Германии1-й раундАйнтрахт Б1 : 3Шальке-04
22.03.2014Германия - Бундеслига26-й турШальке-043 : 1Айнтрахт Б
19.10.2013Германия - Бундеслига9-й турАйнтрахт Б2 : 3Шальке-04
21.12.2024Германия — Вторая Бундеслига17-й тур1 : 0Айнтрахт Б
15.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й турАйнтрахт Б0 : 3
08.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й тур5 : 0Айнтрахт Б
30.11.2024Германия — Вторая Бундеслига14-й турАйнтрахт Б0 : 0
24.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й тур3 : 2Айнтрахт Б
20.12.2024Германия — Вторая Бундеслига17-й тур1 : 4Шальке-04
14.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й турШальке-041 : 1
06.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й тур2 : 4Шальке-04
29.11.2024Германия — Вторая Бундеслига14-й турШальке-040 : 3
23.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й тур2 : 2Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн1731
2
Повышение
Ганновер-961830
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ1729
4 Гамбург1728
5 Эльверсберг1728
6 Магдебург1728
7 Падерборн 071728
8 Фортуна1827
9 Кайзерслаутерн1726
10 Дармштадт 981825
11 Нюрнберг1722
12 Герта1722
13 Шальке-041720
14 Гройтер Фюрт1720
15 Пройссен Мюнстер1716
16
Стыковая зона
Ульм 18461714
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1713
18
Зона вылета
Ян1811

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