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Санта-Клара - Эшторил 18 Января прямая трансляция

Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
18 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Санта-Клара
Эшторил

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Эшторил, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
11.08.2024Португалия — Примейра1-й турЭшторил1 : 4Санта-Клара
30.04.2023Португалия - Примейра30-й турЭшторил3 : 0Санта-Клара
14.11.2022Португалия - Примейра13-й турСанта-Клара3 : 1Эшторил
10.04.2022Португалия - Примейра29-й турСанта-Клара2 : 0Эшторил
29.11.2021Португалия - Примейра12-й турЭшторил2 : 2Санта-Клара
05.01.2025Португалия — Примейра17-й турСанта-Клара0 : 0
30.12.2024Португалия — Примейра16-й тур1 : 2Санта-Клара
22.12.2024Португалия — Примейра15-й турСанта-Клара0 : 2
18.12.2024Кубок Португалии1/8 финала2 : 1 ДВСанта-Клара
15.12.2024Португалия — Примейра14-й тур1 : 0Санта-Клара
05.01.2025Португалия — Примейра17-й тур2 : 4Эшторил
28.12.2024Португалия — Примейра16-й турЭшторил2 : 2
23.12.2024Португалия — Примейра15-й тур3 : 0Эшторил
15.12.2024Португалия — Примейра14-й турЭшторил0 : 2
06.12.2024Португалия — Примейра13-й тур2 : 2Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1741
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1740
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1738
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1731
5 Санта-Клара1731
6 Витория Гимарайнш1725
7 Каза Пия1724
8 Морейренсе1722
9 Фамаликан1720
10 Риу Аве1720
11 Жил Висенте1719
12 Эшторил1718
13 Эштрела1716
14 Насьонал1716
15 АВС1715
16
Стыковая зона
Арока1715
17
Зона вылета
Фаренсе1714
18
Зона вылета
Боавишта1712

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