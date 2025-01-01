Санта-Клара - Эшторил 18 Января прямая трансляция
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
18 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Эшторил, которое состоится 18 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 4
|30.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 0
|14.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|10.04.2022
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 0
|29.11.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 2
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|30.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 2
|18.12.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 4
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 0
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 2
|06.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|41
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|17
|40
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|17
|38
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|17
|31
|5
|Санта-Клара
|17
|31
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Каза Пия
|17
|24
|8
|Морейренсе
|17
|22
|9
|Фамаликан
|17
|20
|10
|Риу Аве
|17
|20
|11
|Жил Висенте
|17
|19
|12
|Эшторил
|17
|18
|13
|Эштрела
|17
|16
|14
|Насьонал
|17
|16
|15
|АВС
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Арока
|17
|15
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|17
|12