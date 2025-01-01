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Бешикташ - Самсунспор 18 Января прямая трансляция

Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
18 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 20-й тур
Бешикташ
Самсунспор

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Самсунспор, которое состоится 18 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Самсунспор
Самсун
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
11.08.2024 Турция — Суперлига 1-й тур Самсунспор0 : 2Бешикташ
13.04.2024 Турция - Суперлига 32-й тур Бешикташ1 : 1Самсунспор
26.11.2023 Турция - Суперлига 13-й тур Самсунспор1 : 2Бешикташ
11.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур Бешикташ2 : 1
03.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур 1 : 1Бешикташ
21.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур Бешикташ1 : 1
16.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур 2 : 1Бешикташ
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 2 : 1Бешикташ
11.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур 0 : 1Самсунспор
04.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур Самсунспор2 : 1
21.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур 0 : 0Самсунспор
08.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур 3 : 0Самсунспор
30.11.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Самсунспор4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1951
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1842
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1836
4
Квалификация Лиги конференций
Гёзтепе1831
5 Эюпспор1830
6 Бешикташ1830
7 Истанбул Башакшехир1826
8 Газиантеп1825
9 Ризеспор1824
10 Трабзонспор1822
11 Аланьяспор1822
12 Касымпаша1821
13 Антальяспор1821
14 Сивасспор1820
15 Коньяспор1820
16
Зона вылета
Кайсериспор1816
17
Зона вылета
Бодрум1815
18
Зона вылета
Хатайспор1910
19
Зона вылета
Адана Демирспор185

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