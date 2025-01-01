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Манчестер Юнайтед - Брайтон 19 Января прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
19 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 19 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
24 Камерун вр Андре Онана
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
20 Португалия зщ Диогу Дало
37 Англия пз Кобби Майну
14 Дания пз Кристиан Эриксен
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
20 Камерун пз Карлос Балеба
26 Швеция пз Ясин Аяри
14 Франция нп Жоржиньо Рюттер
22 Япония нп Каору Митома
9 Бразилия нп Жоао Педро
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Манчестер Юнайтед
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Манчестер Юнайтед
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Манчестер Юнайтед1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
04.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Манчестер Юнайтед
23.04.2023 Кубок Англии 1/2 финала Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0 6 : 7Манчестер Юнайтед
07.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
07.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 0Манчестер Юнайтед
15.02.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
04.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
30.09.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Манчестер Юнайтед
16.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 1 3 : 5Манчестер Юнайтед
05.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 2 : 0Манчестер Юнайтед
16.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2150
2
Лига чемпионов
Арсенал2143
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2141
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед2238
5
Лига Европы
Челси2137
6 Борнмут2237
7 Манчестер Сити2135
8 Астон Вилла2135
9 Фулхэм2233
10 Брайтон энд Хоув Альбион2131
11 Брентфорд2228
12 Кристал Пэлас2227
13 Манчестер Юнайтед2126
14 Вест Хэм Юнайтед2226
15 Тоттенхэм Хотспур2124
16 Эвертон2017
17 Вулверхэмптон2116
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2116
19
Зона вылета
Лестер Сити2214
20
Зона вылета
Саутгемптон216

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