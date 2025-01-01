Манчестер Юнайтед - Брайтон 19 Января прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
19 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 19 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|24
|вр
|Андре Онана
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|20
|зщ
|Диогу Дало
|37
|пз
|Кобби Майну
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|16
|нп
|Амад Диалло
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|20
|пз
|Карлос Балеба
|26
|пз
|Ясин Аяри
|14
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|22
|нп
|Каору Митома
|9
|нп
|Жоао Педро
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|04.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Кубок Англии
|1/2 финала
|0 : 0 6 : 7
|07.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 0
|15.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|04.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|30.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 3
|16.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|05.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|16.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|0 : 4
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|21
|41
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|38
| 5
Лига Европы
|Челси
|21
|37
|6
|Борнмут
|22
|37
|7
|Манчестер Сити
|21
|35
|8
|Астон Вилла
|21
|35
|9
|Фулхэм
|22
|33
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|31
|11
|Брентфорд
|22
|28
|12
|Кристал Пэлас
|22
|27
|13
|Манчестер Юнайтед
|21
|26
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|26
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|24
|16
|Эвертон
|20
|17
|17
|Вулверхэмптон
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|21
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|22
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|21
|6