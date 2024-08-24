Ипсвич - Манчестер Сити 19 Января прямая трансляция
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
19 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Манчестер Сити, которое состоится 19 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Манчестер Сити
Манчестер
|28
|вр
|Кристиан Уолтон
|18
|зщ
|Бен Джонсон
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|6
|зщ
|Люк Вулфенден
|15
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|7
|пз
|Уэсли Бёрнс
|5
|пз
|Сэми Морси
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|19
|нп
|Лиам Делап
|18
|вр
|Штефан Ортега
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|6
|зщ
|Натан Аке
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|82
|зщ
|Рико Льюис
|8
|пз
|Матео Ковачич
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|11
|нп
|Жереми Доку
|47
|нп
|Фил Фоден
|26
|нп
|Савио
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 1
|16.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 0
|05.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|8 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Ипсвич Таун» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|21
|41
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|38
| 5
Лига Европы
|Челси
|21
|37
|6
|Борнмут
|22
|37
|7
|Манчестер Сити
|21
|35
|8
|Астон Вилла
|21
|35
|9
|Фулхэм
|22
|33
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|31
|11
|Брентфорд
|22
|28
|12
|Кристал Пэлас
|22
|27
|13
|Манчестер Юнайтед
|21
|26
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|26
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|24
|16
|Эвертон
|20
|17
|17
|Вулверхэмптон
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|21
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|22
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|21
|6