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Ипсвич - Манчестер Сити 19 Января прямая трансляция

Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
19 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Ипсвич Таун
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Манчестер Сити, которое состоится 19 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Манчестер Сити
Манчестер
28 Англия вр Кристиан Уолтон
18 Англия зщ Бен Джонсон
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
6 Англия зщ Люк Вулфенден
15 Австралия зщ Кэмерон Бургесс
3 Англия зщ Лейф Дэвис
7 Уэльс пз Уэсли Бёрнс
5 Египет пз Сэми Морси
12 Швеция пз Йенс Каюсте
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
19 Англия нп Лиам Делап
18 Германия вр Штефан Ортега
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
6 Нидерланды зщ Натан Аке
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
82 Англия зщ Рико Льюис
8 Хорватия пз Матео Ковачич
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
11 Бельгия нп Жереми Доку
47 Англия нп Фил Фоден
26 Бразилия нп Савио
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити4 : 1Ипсвич Таун
16.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Ипсвич Таун0 : 2
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Ипсвич Таун3 : 0
05.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 2Ипсвич Таун
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Ипсвич Таун2 : 0
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Ипсвич Таун
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 2 : 2Манчестер Сити
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Манчестер Сити8 : 0
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Манчестер Сити4 : 1
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Манчестер Сити
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Ипсвич Таун» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2150
2
Лига чемпионов
Арсенал2143
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2141
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед2238
5
Лига Европы
Челси2137
6 Борнмут2237
7 Манчестер Сити2135
8 Астон Вилла2135
9 Фулхэм2233
10 Брайтон энд Хоув Альбион2131
11 Брентфорд2228
12 Кристал Пэлас2227
13 Манчестер Юнайтед2126
14 Вест Хэм Юнайтед2226
15 Тоттенхэм Хотспур2124
16 Эвертон2017
17 Вулверхэмптон2116
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2116
19
Зона вылета
Лестер Сити2214
20
Зона вылета
Саутгемптон216

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