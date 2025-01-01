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Осасуна - Райо Вальекано 19 Января прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
19 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Осасуна
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Райо Вальекано, которое состоится 19 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Райо Вальекано
Мадрид
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
22КамерунзщФлавьен Бойомо
23ИспанияпзАбель Бретонес
6ИспанияпзЛукас Торро
7ИспанияпзХон Монкайола
14ИспанияпзРубен Гарсия
10ИспанияпзАймар Орос
16ИспанияпзМой Гомес
17ХорватиянпАнте Будимир
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
16ГаназщАбдул Мумин
3ИспаниязщПеп Чаварриа
23ИспанияпзОскар Мартин
17ИспанияпзУнай Лопес
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
7ИспаниянпИси Паласон
21ИспаниянпАдриан Эмбарба
14ИспаниянпСерхио Камельо
Главные тренеры
ИспанияВисенте Морено
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
16.09.2024Испания — Примера5-й турРайо Вальекано3 : 1Осасуна
20.04.2024Испания - Примера32-й турРайо Вальекано2 : 1Осасуна
15.12.2023Испания - Примера17-й турОсасуна1 : 0Райо Вальекано
14.04.2023Испания - Примера29-й турРайо Вальекано2 : 1Осасуна
04.09.2022Испания - Примера4-й турОсасуна2 : 1Райо Вальекано
12.02.2022Испания - Примера24-й турРайо Вальекано0 : 3Осасуна
02.10.2021Испания - Примера8-й турОсасуна1 : 0Райо Вальекано
02.02.2018Испания - СегундаСегунда. 25-й турОсасуна1 : 1Райо Вальекано
10.09.2017Испания - СегундаСегунда. 4-й турРайо Вальекано0 : 3Осасуна
26.03.2014Испания - Примера30-й турРайо Вальекано1 : 0Осасуна
16.01.2025Кубок Испании1/8 финала2 : 3Осасуна
12.01.2025Испания — Примера19-й тур1 : 0Осасуна
04.01.2025Кубок Испании1/16 финала1 : 2Осасуна
21.12.2024Испания — Примера18-й турОсасуна1 : 2
14.12.2024Испания — Примера17-й тур0 : 0Осасуна
16.01.2025Кубок Испании1/8 финала3 : 1Райо Вальекано
10.01.2025Испания — Примера19-й турРайо Вальекано2 : 1
03.01.2025Кубок Испании1/16 финала1 : 3Райо Вальекано
22.12.2024Испания — Примера18-й тур1 : 1Райо Вальекано
18.12.2024Испания — Примера12-й тур1 : 1Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М2044
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1943
3
Лига чемпионов
Барселона1938
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Вильярреал1930
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Реал Сосьедад1928
8 Жирона2028
9 Севилья2026
10 Райо Вальекано1925
11 Бетис1925
12 Осасуна1925
13 Сельта1924
14 Леганес2022
15 Лас-Пальмас1922
16 Хетафе1919
17 Эспаньол2019
18
Зона вылета
Алавес1917
19
Зона вылета
Вальядолид2015
20
Зона вылета
Валенсия1913

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