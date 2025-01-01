Осасуна - Райо Вальекано 19 Января прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
19 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Райо Вальекано, которое состоится 19 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|23
|пз
|Абель Бретонес
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|16
|пз
|Мой Гомес
|17
|нп
|Анте Будимир
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|23
|пз
|Оскар Мартин
|17
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|21
|нп
|Адриан Эмбарба
|14
|нп
|Серхио Камельо
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Иньиго Перес
История личных встреч
|16.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|15.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|14.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 1
|04.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 3
|02.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|02.02.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 25-й тур
|1 : 1
|10.09.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|0 : 3
|26.03.2014
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|12.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 2
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
|10.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|03.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 3
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|18.12.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|20
|44
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|43
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|19
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Реал Сосьедад
|19
|28
|8
|Жирона
|20
|28
|9
|Севилья
|20
|26
|10
|Райо Вальекано
|19
|25
|11
|Бетис
|19
|25
|12
|Осасуна
|19
|25
|13
|Сельта
|19
|24
|14
|Леганес
|20
|22
|15
|Лас-Пальмас
|19
|22
|16
|Хетафе
|19
|19
|17
|Эспаньол
|20
|19
| 18
Зона вылета
|Алавес
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|20
|15
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|19
|13