Валенсия - Реал Сосьедад 19 Января прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
19 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Реал Сосьедад, которое состоится 19 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|8
|пз
|Хави Герра
|16
|пз
|Диего Лопес
|10
|пз
|Андре Алмейда
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|21
|зщ
|Найеф Агер
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 0
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|25.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|11.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 2
|29.09.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|22.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|14.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|07.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 2
|03.01.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 2
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
|13.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 2
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 0
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|20
|44
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|43
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|19
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Реал Сосьедад
|19
|28
|8
|Жирона
|20
|28
|9
|Севилья
|20
|26
|10
|Райо Вальекано
|19
|25
|11
|Бетис
|19
|25
|12
|Осасуна
|19
|25
|13
|Сельта
|19
|24
|14
|Леганес
|20
|22
|15
|Лас-Пальмас
|19
|22
|16
|Хетафе
|19
|19
|17
|Эспаньол
|20
|19
| 18
Зона вылета
|Алавес
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|20
|15
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|19
|13