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Валенсия - Реал Сосьедад 19 Января прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
19 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Валенсия
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Реал Сосьедад, которое состоится 19 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
20ГваделупазщДимитри Фулкье
3ИспаниязщКристьян Москера
15ИспаниязщСесар Таррега
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
8ИспанияпзХави Герра
16ИспанияпзДиего Лопес
10ПортугалияпзАндре Алмейда
22ИспаниянпЛуис Риоха
9ИспаниянпУго Дуро
1ИспанияврАлекс Ремиро
6ИспаниязщАриц Элустондо
5ИспаниязщИгор Субельдия
21МароккозщНайеф Агер
12ИспаниязщХавьер Лопес
17ИспаниязщСерхио Гомес
23ИспанияпзБрайс Мендес
4ИспанияпзМартин Субименди
24ХорватияпзЛука Сучич
14ЯпониянпТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
28.09.2024Испания — Примера8-й турРеал Сосьедад3 : 0Валенсия
16.05.2024Испания - Примера36-й турРеал Сосьедад1 : 0Валенсия
27.09.2023Испания - Примера7-й турВаленсия0 : 1Реал Сосьедад
25.02.2023Испания - Примера23-й турВаленсия1 : 0Реал Сосьедад
06.11.2022Испания - Примера13-й турРеал Сосьедад1 : 1Валенсия
06.02.2022Испания - Примера23-й турВаленсия0 : 0Реал Сосьедад
21.11.2021Испания - Примера14-й турРеал Сосьедад0 : 0Валенсия
11.04.2021Испания - Примера30-й турВаленсия2 : 2Реал Сосьедад
29.09.2020Испания - Примера4-й турРеал Сосьедад0 : 1Валенсия
22.02.2020Испания - Примера25-й турРеал Сосьедад3 : 0Валенсия
14.01.2025Кубок Испании1/8 финала0 : 2Валенсия
11.01.2025Испания — Примера19-й тур1 : 1Валенсия
07.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 2Валенсия
03.01.2025Испания — Примера12-й турВаленсия1 : 2
22.12.2024Испания — Примера18-й турВаленсия2 : 2
16.01.2025Кубок Испании1/8 финалаРеал Сосьедад3 : 1
13.01.2025Испания — Примера19-й турРеал Сосьедад1 : 0
05.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 2Реал Сосьедад
21.12.2024Испания — Примера18-й тур2 : 0Реал Сосьедад
15.12.2024Испания — Примера17-й турРеал Сосьедад0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М2044
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1943
3
Лига чемпионов
Барселона1938
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Вильярреал1930
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Реал Сосьедад1928
8 Жирона2028
9 Севилья2026
10 Райо Вальекано1925
11 Бетис1925
12 Осасуна1925
13 Сельта1924
14 Леганес2022
15 Лас-Пальмас1922
16 Хетафе1919
17 Эспаньол2019
18
Зона вылета
Алавес1917
19
Зона вылета
Вальядолид2015
20
Зона вылета
Валенсия1913

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