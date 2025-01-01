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Сент-Этьен - Нант 19 Января прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
19 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Сент-Этьен
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Нант, которое состоится 19 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Нант
Нант
30ФранцияврГотье Ларсоннёр
8ФранциязщДеннис Аппиа
21ДР КонгозщДилан Батубинсика
3ФранциязщМикаэль Наде
19ФранциязщЛео Петро
6МароккопзБеньямин Бушуари
4ФранцияпзПьер Эква
14ФранцияпзЛуи Мутон
22ГрузиянпЗурико Давиташвили
32БельгиянпЛукас Стассин
18ФранциянпМатьё Кафаро
16ПортугалияврАнтони Лопеш
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
4ФранциязщНиколя Паллуа
2ФранциязщЖан-Кевин Дюверн
6Бразилияпз Дуглас
5ИспанияпзПедро Чиривелья
8ФранцияпзЙоанн Лепенан
22УэльспзСорба Томас
27НигерияпзМозес Саймон
39ФранциянпМаттис Аблин
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
29.09.2024Франция — Лига 16-й турНант2 : 2Сент-Этьен
21.05.2022Франция - Лига 138-й турНант1 : 1Сент-Этьен
22.12.2021Франция - Лига 119-й турСент-Этьен0 : 1Нант
03.02.2021Франция - Лига 123-й турСент-Этьен1 : 1Нант
20.09.2020Франция - Лига 14-й турНант2 : 2Сент-Этьен
12.01.2020Франция - Лига 120-й турСент-Этьен0 : 2Нант
10.11.2019Франция - Лига 113-й турНант2 : 3Сент-Этьен
30.01.2019Франция - Лига 122-й турНант1 : 1Сент-Этьен
30.11.2018Франция - Лига 115-й турСент-Этьен3 : 0Нант
01.04.2018Франция - Лига 131-й турНант0 : 3Сент-Этьен
12.01.2025Франция — Лига 117-й тур2 : 1Сент-Этьен
04.01.2025Франция — Лига 116-й турСент-Этьен3 : 1
22.12.2024Кубок Франции1/32 финалаСент-Этьен0 : 4
13.12.2024Франция — Лига 115-й тур2 : 1Сент-Этьен
08.12.2024Франция — Лига 114-й турСент-Этьен0 : 2
15.01.2025Кубок Франции1/16 финала2 : 1Нант
10.01.2025Франция — Лига 117-й турНант2 : 2
04.01.2025Франция — Лига 116-й тур1 : 1Нант
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 4Нант
15.12.2024Франция — Лига 115-й тур4 : 1Нант
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1846
2
Лига чемпионов
Марсель1736
3
Лига чемпионов
Лилль1832
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако1831
5
Лига Европы
Ницца1830
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1728
7 Ланс1827
8 Тулуза1724
9 Страсбург1723
10 Осер1722
11 Брест1722
12 Реймс1720
13 Анже1719
14 Ренн1717
15 Нант1716
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1716
17
Зона вылета
Гавр1712
18
Зона вылета
Монпелье1812

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