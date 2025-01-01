Сент-Этьен - Нант 19 Января прямая трансляция
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
19 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Нант, которое состоится 19 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Нант
Нант
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|4
|пз
|Пьер Эква
|14
|пз
|Луи Мутон
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|32
|нп
|Лукас Стассин
|18
|нп
|Матьё Кафаро
|16
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|2
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|6
|пз
|Дуглас
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|22
|пз
|Сорба Томас
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 1
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|12.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 2
|10.11.2019
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 3
|30.01.2019
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|30.11.2018
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 0
|01.04.2018
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|0 : 3
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
|13.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|17
|36
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|18
|32
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|18
|31
| 5
Лига Европы
|Ницца
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|17
|28
|7
|Ланс
|18
|27
|8
|Тулуза
|17
|24
|9
|Страсбург
|17
|23
|10
|Осер
|17
|22
|11
|Брест
|17
|22
|12
|Реймс
|17
|20
|13
|Анже
|17
|19
|14
|Ренн
|17
|17
|15
|Нант
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|17
|16
| 17
Зона вылета
|Гавр
|17
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|18
|12