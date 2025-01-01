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Парма - Венеция 19 Января прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
19 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Парма
Венеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Венеция, которое состоится 19 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Венеция
Венеция
31ЯпонияврДзион Судзуки
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
5АргентиназщЛаутаро Валенти
14ИталиязщЭмануэле Валери
20ФранцияпзАнтуан Эно
19ШвейцарияпзСимон Зом
16БельгияпзМандела Кейта
27Бразилияпз Эрнани
28РумынияпзВалентин Михэйлэ
22ИталиянпМаттео Канчелльери
13ФранциянпАнж-Йоан Бонни
35СербияврФилип Станкович
27ИталиязщАнтонио Кандела
4НидерландызщДжей Идзес
33ХорватиязщМарин Шверко
79АргентиназщФранко Карбони
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
6СШАпзДжанлука Бузио
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
17ГвинеяпзШейк Конде
11ИталияпзГаэтано Ористанио
20ФинляндиянпЙоэль Похьянпало
Главные тренеры
ИталияФабио Пеккья
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
09.11.2024Италия — Серия А12-й турВенеция1 : 2Парма
03.02.2024Италия - Серия BСерия В. 23-й турПарма2 : 1Венеция
07.10.2023Италия - Серия BСерия В. 9-й турВенеция3 : 2Парма
19.05.2023Италия - Серия BСерия В. 38-й турПарма2 : 1Венеция
26.12.2022Италия - Серия BСерия В. 19-й турВенеция2 : 2Парма
17.08.2019Кубок Италии3-й раундПарма3 : 1Венеция
23.02.2018Италия - Серия BСерия B. 27-й турПарма1 : 1Венеция
23.09.2017Италия - Серия BСерия B. 6-й турВенеция0 : 1Парма
12.01.2025Италия — Серия А20-й тур1 : 0Парма
05.01.2025Италия — Серия А19-й тур0 : 0Парма
28.12.2024Италия — Серия А18-й турПарма2 : 1
22.12.2024Италия — Серия А17-й тур5 : 0Парма
15.12.2024Италия — Серия А16-й турПарма2 : 3
12.01.2025Италия — Серия А20-й турВенеция0 : 1
04.01.2025Италия — Серия А19-й турВенеция1 : 1
29.12.2024Италия — Серия А18-й тур1 : 0Венеция
22.12.2024Италия — Серия А17-й турВенеция2 : 1
14.12.2024Италия — Серия А16-й тур2 : 2Венеция
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2047
2
Лига чемпионов
Интер М1944
3
Лига чемпионов
Аталанта2043
4
Лига чемпионов
Лацио2036
5
Лига Европы
Ювентус2034
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2033
7 Фиорентина1932
8 Милан1931
9 Рома2127
10 Удинезе2026
11 Дженоа2123
12 Торино2022
13 Лечче2020
14 Эмполи2020
15 Комо2019
16 Верона2019
17 Парма2019
18
Зона вылета
Кальяри2018
19
Зона вылета
Венеция2014
20
Зона вылета
Монца2113

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