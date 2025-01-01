Парма - Венеция 19 Января прямая трансляция
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
19 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Венеция, которое состоится 19 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Венеция
Венеция
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|20
|пз
|Антуан Эно
|19
|пз
|Симон Зом
|16
|пз
|Мандела Кейта
|27
|пз
|Эрнани
|28
|пз
|Валентин Михэйлэ
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|35
|вр
|Филип Станкович
|27
|зщ
|Антонио Кандела
|4
|зщ
|Джей Идзес
|33
|зщ
|Марин Шверко
|79
|зщ
|Франко Карбони
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|17
|пз
|Шейк Конде
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
Главные тренеры
|Фабио Пеккья
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|03.02.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 23-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 9-й тур
|3 : 2
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 1
|26.12.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 19-й тур
|2 : 2
|17.08.2019
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 1
|23.02.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 27-й тур
|1 : 1
|23.09.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 6-й тур
|0 : 1
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|5 : 0
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 1
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|19
|44
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|20
|43
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|20
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|20
|33
|7
|Фиорентина
|19
|32
|8
|Милан
|19
|31
|9
|Рома
|21
|27
|10
|Удинезе
|20
|26
|11
|Дженоа
|21
|23
|12
|Торино
|20
|22
|13
|Лечче
|20
|20
|14
|Эмполи
|20
|20
|15
|Комо
|20
|19
|16
|Верона
|20
|19
|17
|Парма
|20
|19
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|20
|18
| 19
Зона вылета
|Венеция
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|21
|13