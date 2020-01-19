Интер М - Эмполи 19 Января прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
19 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Эмполи, которое состоится 19 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Эмполи
Эмполи
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|30
|пз
|Карлос Аугусто
|23
|пз
|Николо Барелла
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|5
|пз
|Альберто Грасси
|93
|пз
|Юссеф Мале
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 1
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|0 : 3
|23.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|0 : 1
|06.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 2
|19.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 1
|15.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 1
|06.01.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 3
|02.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 2
|13.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|19
|44
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|20
|43
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|20
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|20
|33
|7
|Фиорентина
|19
|32
|8
|Милан
|19
|31
|9
|Рома
|21
|27
|10
|Удинезе
|20
|26
|11
|Дженоа
|21
|23
|12
|Торино
|20
|22
|13
|Лечче
|20
|20
|14
|Эмполи
|20
|20
|15
|Комо
|20
|19
|16
|Верона
|20
|19
|17
|Парма
|20
|19
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|20
|18
| 19
Зона вылета
|Венеция
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|21
|13