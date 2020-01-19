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Интер М - Эмполи 19 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
19 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Интер М
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Эмполи, которое состоится 19 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Эмполи
Эмполи
1ШвейцарияврЯн Зоммер
28ФранциязщБенжамен Павар
6НидерландызщСтефан де Врей
36ИталиязщМаттео Дармиан
32ИталиязщФедерико Димарко
30БразилияпзКарлос Аугусто
23ИталияпзНиколо Барелла
7ПольшапзПётр Зелиньски
22АрменияпзГенрих Мхитарян
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
23КолумбияврДевис Васкес
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
21ИталиязщМаттиа Вити
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
5ИталияпзАльберто Грасси
93МароккопзЮссеф Мале
10ИталияпзЯкопо Фаццини
11ГананпЭммануэль Гьяси
99ИталиянпСебастьяно Эспозито
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияРоберто Д'Аверса
История личных встреч
30.10.2024Италия — Серия А10-й турЭмполи0 : 3Интер М
01.04.2024Италия - Серия А30-й турИнтер М2 : 0Эмполи
24.09.2023Италия - Серия А5-й турЭмполи0 : 1Интер М
23.04.2023Италия - Серия АСерия А. 31-й турЭмполи0 : 3Интер М
23.01.2023Италия - Серия АСерия А. 19-й турИнтер М0 : 1Эмполи
06.05.2022Италия - Серия А36-й турИнтер М4 : 2Эмполи
19.01.2022Кубок Италии1/8 финалаИнтер М3 : 2 ДВЭмполи
27.10.2021Италия - Серия А10-й турЭмполи0 : 2Интер М
26.05.2019Италия - Серия А38-й турИнтер М2 : 1Эмполи
29.12.2018Италия - Серия А19-й турЭмполи0 : 1Интер М
15.01.2025Италия — Серия А19-й турИнтер М2 : 2
12.01.2025Италия — Серия А20-й тур0 : 1Интер М
06.01.2025Суперкубок ИталииФиналИнтер М2 : 3
02.01.2025Суперкубок Италии1/2 финалаИнтер М2 : 0
28.12.2024Италия — Серия А18-й тур0 : 3Интер М
11.01.2025Италия — Серия А20-й турЭмполи1 : 3
04.01.2025Италия — Серия А19-й тур1 : 1Эмполи
28.12.2024Италия — Серия А18-й турЭмполи1 : 2
22.12.2024Италия — Серия А17-й тур3 : 2Эмполи
13.12.2024Италия — Серия А16-й турЭмполи0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2047
2
Лига чемпионов
Интер М1944
3
Лига чемпионов
Аталанта2043
4
Лига чемпионов
Лацио2036
5
Лига Европы
Ювентус2034
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2033
7 Фиорентина1932
8 Милан1931
9 Рома2127
10 Удинезе2026
11 Дженоа2123
12 Торино2022
13 Лечче2020
14 Эмполи2020
15 Комо2019
16 Верона2019
17 Парма2019
18
Зона вылета
Кальяри2018
19
Зона вылета
Венеция2014
20
Зона вылета
Монца2113

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