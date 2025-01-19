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Унион - Майнц 19 Января прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
19 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Унион
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Майнц, которое состоится 19 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Майнц
Майнц
37 Германия вр Александер Шволов
28 Австрия зщ Кристофер Триммель
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
4 Португалия зщ Диогу Лейте
26 Франция зщ Жером Руссийон
36 Германия пз Алёша Кемляйн
8 Германия пз Рани Хедира
13 Венгрия пз Андраш Шефер
11 Южная Корея пз Чон У Ён
16 Германия нп Бенедикт Холлербах
17 США нп Теозон-Жордан Сибачо
27 Германия вр Робин Центнер
21 Германия зщ Данни да Коста
16 Германия зщ Штефан Белл
25 Норвегия зщ Андреас Ханче-Ольсен
19 Франция зщ Антони Каси
2 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Япония пз Каисю Сано
18 Германия пз Надим Амири
8 Германия пз Пауль Небель
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
11 Германия пз Арминдо Зиб
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Дания Бо Хенриксен
История личных встреч
24.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Майнц1 : 1Унион
07.02.2024 Германия - Бундеслига 18-й тур Майнц1 : 1Унион
20.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Унион4 : 1Майнц
04.02.2023 Германия - Бундеслига 19-й тур Унион2 : 1Майнц
14.08.2022 Германия - Бундеслига 2-й тур Майнц0 : 0Унион
26.02.2022 Германия - Бундеслига 24-й тур Унион3 : 1Майнц
03.10.2021 Германия - Бундеслига 7-й тур Майнц1 : 2Унион
06.02.2021 Германия - Бундеслига 20-й тур Майнц1 : 0Унион
02.10.2020 Германия - Бундеслига 3-й тур Унион4 : 0Майнц
27.05.2020 Германия - Бундеслига 28-й тур Унион1 : 1Майнц
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Унион0 : 2
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 2 : 0Унион
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур 4 : 1Унион
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Унион1 : 2 Т
06.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 3 : 2Унион
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур 1 : 0Майнц
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Майнц2 : 0
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур 1 : 3Майнц
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Майнц2 : 1
08.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 4 : 3Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1845
2
Лига чемпионов
Байер1738
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1836
4
Лига чемпионов
Штутгарт1832
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1831
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1728
7 Вольфсбург1827
8 Фрайбург1827
9 Вердер1726
10 Боруссия Д1825
11 Боруссия М1724
12 Аугсбург1719
13 Санкт-Паули1817
14 Хоффенхайм1817
15 Унион1716
16
Стыковая зона
Хайденхайм1814
17
Зона вылета
Бохум1812
18
Зона вылета
Хольштайн1811

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