Унион - Майнц 19 Января прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
19 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Майнц, которое состоится 19 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Майнц
Майнц
|37
|вр
|Александер Шволов
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|5
|зщ
|Данило Дуки
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|26
|зщ
|Жером Руссийон
|36
|пз
|Алёша Кемляйн
|8
|пз
|Рани Хедира
|13
|пз
|Андраш Шефер
|11
|пз
|Чон У Ён
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|17
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|16
|зщ
|Штефан Белл
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|11
|пз
|Арминдо Зиб
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|07.02.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|04.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|14.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 1
|03.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|02.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|27.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 2
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2 Т
|06.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|18
|45
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|18
|36
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|18
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|18
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|17
|28
|7
|Вольфсбург
|18
|27
|8
|Фрайбург
|18
|27
|9
|Вердер
|17
|26
|10
|Боруссия Д
|18
|25
|11
|Боруссия М
|17
|24
|12
|Аугсбург
|17
|19
|13
|Санкт-Паули
|18
|17
|14
|Хоффенхайм
|18
|17
|15
|Унион
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Бохум
|18
|12
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|18
|11