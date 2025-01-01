НАК Бреда - Твенте 19 Января прямая трансляция
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
19 Января 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Твенте, которое состоится 19 Января 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Твенте
Энсхеде
|99
|вр
|Даниэль Белица
|2
|зщ
|Бойд Люкассен
|23
|зщ
|Теренс Конголо
|15
|пз
|Энес Махмутович
|21
|пз
|Манель Ройо
|8
|пз
|Клинт Леманс
|20
|пз
|Фредрик Йенсен
|16
|пз
|Максимильен Балар
|11
|пз
|Рауль Паула
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
|77
|нп
|Лео Сауэр
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Густаф Лагербильке
|17
|зщ
|Алек ван Хоренбек
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|8
|зщ
|Юри Регер
|23
|пз
|Михал Садилек
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|18
|пз
|Михел Влап
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 0
|06.05.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|12.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 2
|28.02.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|24.08.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|05.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|31-й тур
|0 : 2
|24.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|14-й тур
|5 : 2
|30.03.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|28-й тур
|1 : 1
|18.08.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|2-й тур
|0 : 1
|14.04.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|30-й тур
|2 : 2
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 4
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 1
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 2
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8. 1-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|6 : 2
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 0
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 3
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|19
|46
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|18
|42
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|18
|39
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|18
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|18
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|18
|33
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|18
|28
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|18
|25
|9
|Херенвен
|18
|24
|10
|Виллем II
|18
|22
|11
|НАК Бреда
|18
|22
|12
|НЕК Неймеген
|18
|20
|13
|ПЕК Зволле
|19
|20
|14
|Гронинген
|17
|17
|15
|Хераклес
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|18
|13
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|18
|10
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|18
|7