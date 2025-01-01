02:26 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 19 января
Свернуть список

НАК Бреда - Твенте 19 Января прямая трансляция

Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
19 Января 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
НАК Бреда
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Твенте, которое состоится 19 Января 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Твенте
Энсхеде
99 Польша вр Даниэль Белица
2 Нидерланды зщ Бойд Люкассен
23 Нидерланды зщ Теренс Конголо
15 Люксембург пз Энес Махмутович
21 Испания пз Манель Ройо
8 Нидерланды пз Клинт Леманс
20 Норвегия пз Фредрик Йенсен
16 Австралия пз Максимильен Балар
11 Германия пз Рауль Паула
10 Исландия нп Элиас Мар Омарссон
77 Словакия нп Лео Сауэр
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
3 Швеция зщ Густаф Лагербильке
17 Бельгия зщ Алек ван Хоренбек
5 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
8 Нидерланды зщ Юри Регер
23 Чехия пз Михал Садилек
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
18 Нидерланды пз Михел Влап
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Твенте1 : 0НАК Бреда
06.05.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Твенте1 : 1НАК Бреда
12.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур НАК Бреда1 : 2Твенте
28.02.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Твенте1 : 1НАК Бреда
24.08.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур НАК Бреда1 : 1Твенте
05.04.2014 Нидерланды - Эредивизия 31-й тур НАК Бреда0 : 2Твенте
24.11.2013 Нидерланды - Эредивизия 14-й тур Твенте5 : 2НАК Бреда
30.03.2013 Нидерланды - Эредивизия 28-й тур Твенте1 : 1НАК Бреда
18.08.2012 Нидерланды - Эредивизия 2-й тур НАК Бреда0 : 1Твенте
14.04.2012 Нидерланды - Эредивизия 30-й тур Твенте2 : 2НАК Бреда
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур НАК Бреда2 : 4
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 2 : 1НАК Бреда
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур НАК Бреда1 : 2
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 0 : 2НАК Бреда
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур НАК Бреда1 : 0
15.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8. 1-й тур 3 : 1Твенте
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Твенте6 : 2
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 1 : 0Твенте
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 2 : 3Твенте
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Твенте2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1946
2
Лига чемпионов
Аякс1842
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1839
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1835
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1834
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1833
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1828
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1825
9 Херенвен1824
10 Виллем II1822
11 НАК Бреда1822
12 НЕК Неймеген1820
13 ПЕК Зволле1920
14 Гронинген1717
15 Хераклес1715
16
Стыковая зона
Спарта1813
17
Зона вылета
Алмере Сити1810
18
Зона вылета
Валвейк187

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close