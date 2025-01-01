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Алмере Сити - Хераклес 19 Января прямая трансляция

Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
19 Января 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Алмере Сити
Хераклес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Хераклес, которое состоится 19 Января 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Хераклес
Алмело
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
3 Нидерланды зщ Йоей Якобс
25 Нидерланды зщ Кристофер Маменги
14 Греция зщ Василиос Загаритис
5 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
8 Бельгия пз Anas Tahiri
16 Босния и Герцеговина пз Ади Налич
18 Канада пз Шарль-Андреас Брим
11 Франция нп Жуниор Кадиль
7 Франция нп Ruben Providence
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
2 Нидерланды зщ Мимейрхел Бенита
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
24 Словакия зщ Иван Месик
22 Италия зщ Lorenzo Milani
23 Финляндия зщ Юхо Талвитие
13 Чехия пз Ян Жамбурек
14 Бельгия пз Брайан Де Кеерсмакер
10 Нидерланды пз Shiloh Zand
29 Израиль нп Суф Подгоряну
9 Нидерланды нп Джизз Хорнкамп
Главные тренеры
Нидерланды Эрвин ван де Лои
История личных встреч
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Хераклес0 : 0Алмере Сити
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Хераклес2 : 2Алмере Сити
26.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Алмере Сити0 : 5Хераклес
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 0 : 0Алмере Сити
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Алмере Сити3 : 0
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 3 : 0Алмере Сити
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Алмере Сити1 : 3
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 0Алмере Сити
16.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8. 1-й тур 0 : 2Хераклес
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Хераклес1 : 1
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала Хераклес1 : 0 ДВ
14.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 5 : 2Хераклес
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Хераклес2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1946
2
Лига чемпионов
Аякс1842
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1839
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1835
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1834
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1833
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1828
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1825
9 Херенвен1824
10 Виллем II1822
11 НАК Бреда1822
12 НЕК Неймеген1820
13 ПЕК Зволле1920
14 Гронинген1717
15 Хераклес1715
16
Стыковая зона
Спарта1813
17
Зона вылета
Алмере Сити1810
18
Зона вылета
Валвейк187

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