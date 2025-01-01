Алмере Сити - Хераклес 19 Января прямая трансляция
Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
19 Января 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Хераклес, которое состоится 19 Января 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Хераклес
Алмело
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|25
|зщ
|Кристофер Маменги
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|8
|пз
|Anas Tahiri
|16
|пз
|Ади Налич
|18
|пз
|Шарль-Андреас Брим
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
|7
|нп
|Ruben Providence
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|24
|зщ
|Иван Месик
|22
|зщ
|Lorenzo Milani
|23
|зщ
|Юхо Талвитие
|13
|пз
|Ян Жамбурек
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|10
|пз
|Shiloh Zand
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
История личных встреч
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 5
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|3 : 0
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 0
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 3
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|16.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8. 1-й тур
|0 : 2
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 1
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|5 : 2
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|19
|46
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|18
|42
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|18
|39
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|18
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|18
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|18
|33
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|18
|28
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|18
|25
|9
|Херенвен
|18
|24
|10
|Виллем II
|18
|22
|11
|НАК Бреда
|18
|22
|12
|НЕК Неймеген
|18
|20
|13
|ПЕК Зволле
|19
|20
|14
|Гронинген
|17
|17
|15
|Хераклес
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|18
|13
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|18
|10
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|18
|7