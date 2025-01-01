НЕК Неймеген - Фортуна 19 Января прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
19 Января 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Фортуна, которое состоится 19 Января 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Фортуна
Ситтард-Гелен
|22
|вр
|Робин Руфс
|19
|зщ
|Элеутериос Лирацис
|4
|зщ
|Иван Маркес
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|23
|пз
|Кодаи Сано
|71
|пз
|Дирк Пропер
|32
|пз
|Вито ван Кроой
|7
|нп
|Робер Гонсалес
|11
|нп
|Башар Ональ
|18
|нп
|Коки Огава
|1
|вр
|Luuk Koopmans
|14
|зщ
|Родриго Гут
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|12
|пз
|Иву Пинту
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|22
|пз
|Самуэль Бастьен
|10
|пз
|Ален Халилович
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|7
|нп
|Кристоффер Петерсон
|23
|нп
|Алессио да Круз
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Данни Бёйс
История личных встреч
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|15.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|4 : 1
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|19.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 2
|10.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 1
|02.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 3
|21.01.2021
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|01.11.2018
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 3
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|4 : 1
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|5 : 0
|10.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 3
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 5
|17.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 2
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|19
|46
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|18
|42
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|18
|39
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|18
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|18
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|18
|33
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|18
|28
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|18
|25
|9
|Херенвен
|18
|24
|10
|Виллем II
|18
|22
|11
|НАК Бреда
|18
|22
|12
|НЕК Неймеген
|18
|20
|13
|ПЕК Зволле
|19
|20
|14
|Гронинген
|17
|17
|15
|Хераклес
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|18
|13
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|18
|10
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|18
|7