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НЕК Неймеген - Фортуна 19 Января прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
19 Января 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Фортуна, которое состоится 19 Января 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Фортуна
Ситтард-Гелен
22 Нидерланды вр Робин Руфс
19 Греция зщ Элеутериос Лирацис
4 Испания зщ Иван Маркес
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
5 Нидерланды зщ Томас Ауэян
23 Япония пз Кодаи Сано
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
32 Нидерланды пз Вито ван Кроой
7 Испания нп Робер Гонсалес
11 Нидерланды нп Башар Ональ
18 Япония нп Коки Огава
1 Нидерланды вр Luuk Koopmans
14 Бразилия зщ Родриго Гут
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
12 Португалия пз Иву Пинту
32 Франция пз Rosier Loreintz
22 ДР Конго пз Самуэль Бастьен
10 Хорватия пз Ален Халилович
8 Нидерланды нп Яспер Дахлаус
80 Швейцария нп Райан Фоссо-Имефак
7 Швеция нп Кристоффер Петерсон
23 Кабо-Верде нп Алессио да Круз
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Фортуна0 : 3НЕК Неймеген
02.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Фортуна1 : 1НЕК Неймеген
15.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур НЕК Неймеген4 : 1Фортуна
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фортуна1 : 1НЕК Неймеген
19.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд НЕК Неймеген3 : 2Фортуна
10.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген1 : 1Фортуна
15.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур НЕК Неймеген0 : 1Фортуна
02.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фортуна1 : 3НЕК Неймеген
21.01.2021 Кубок Нидерландов 1/8 финала НЕК Неймеген3 : 2 ДВФортуна
01.11.2018 Кубок Нидерландов 2-й раунд НЕК Неймеген2 : 3Фортуна
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 0 : 1НЕК Неймеген
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 4 : 1НЕК Неймеген
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 0 ДВНЕК Неймеген
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур НЕК Неймеген1 : 1
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 5 : 0НЕК Неймеген
10.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Фортуна0 : 3
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 2 : 5Фортуна
17.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 3 : 1Фортуна
14.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Фортуна3 : 2
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 2 : 2Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1946
2
Лига чемпионов
Аякс1842
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1839
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1835
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1834
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1833
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1828
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1825
9 Херенвен1824
10 Виллем II1822
11 НАК Бреда1822
12 НЕК Неймеген1820
13 ПЕК Зволле1920
14 Гронинген1717
15 Хераклес1715
16
Стыковая зона
Спарта1813
17
Зона вылета
Алмере Сити1810
18
Зона вылета
Валвейк187

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