Насьонал - АВС 19 Января прямая трансляция
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
19 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - АВС, которое состоится 19 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Насьонал
Фуншал
АВС
Вила-даз-Авиш
|37
|вр
|Лукас
|22
|зщ
|Gustavo García dos Santos
|4
|зщ
|Ulisses Rocha
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|5
|зщ
|Жозе Гомеш
|27
|пз
|Джибриль Сумаре
|88
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|8
|пз
|Бруну Кошта
|99
|нп
|Dudu Teodora
|23
|нп
|Isaac Aguiar
|93
|вр
|Simao Bertelli
|5
|зщ
|Жорже Тейшейра
|4
|зщ
|Ignacio Rodriguez
|2
|зщ
|Фернанду Феррейра
|24
|зщ
|Кики
|6
|пз
|Баптист Ру
|15
|пз
|Хауме
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|20
|пз
|Родригу Рибейру
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|10
|нп
|Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 0
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|19.12.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 2
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|41
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|18
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|17
|40
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|17
|31
|5
|Санта-Клара
|18
|31
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Каза Пия
|17
|24
|8
|Морейренсе
|17
|22
|9
|Эшторил
|18
|21
|10
|Фамаликан
|18
|20
|11
|Риу Аве
|17
|20
|12
|Жил Висенте
|17
|19
|13
|Эштрела
|17
|16
|14
|Насьонал
|17
|16
|15
|АВС
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Арока
|17
|15
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|17
|12