02:27 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 19 января
Свернуть список

Насьонал - АВС 19 Января прямая трансляция

Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
19 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Насьонал
АВС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - АВС, которое состоится 19 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
АВС
Вила-даз-Авиш
37 Бразилия вр Лукас
22 Бразилия зщ Gustavo García dos Santos
4 Бразилия зщ Ulisses Rocha
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
5 Португалия зщ Жозе Гомеш
27 Сенегал пз Джибриль Сумаре
88 Бразилия пз Matheus dos Santos Dias
10 Португалия пз Луиш Эстевеш
8 Португалия пз Бруну Кошта
99 Бразилия нп Dudu Teodora
23 Бразилия нп Isaac Aguiar
93 Бразилия вр Simao Bertelli
5 Португалия зщ Жорже Тейшейра
4 Уругвай зщ Ignacio Rodriguez
2 Португалия зщ Фернанду Феррейра
24 Португалия зщ Кики
6 Франция пз Баптист Ру
15 Испания пз Хауме
12 Бразилия пз Густаво Ассунсао
20 Португалия пз Родригу Рибейру
14 Бразилия пз Лукас Пиазон
10 Кабо-Верде нп Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур АВС1 : 1Насьонал
12.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Насьонал2 : 0
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 1Насьонал
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 2 : 2Насьонал
19.12.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Насьонал0 : 2
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Насьонал1 : 0
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 1 : 1АВС
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур АВС1 : 1
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 0АВС
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур АВС1 : 1
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1АВС
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1741
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1841
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1740
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1731
5 Санта-Клара1831
6 Витория Гимарайнш1725
7 Каза Пия1724
8 Морейренсе1722
9 Эшторил1821
10 Фамаликан1820
11 Риу Аве1720
12 Жил Висенте1719
13 Эштрела1716
14 Насьонал1716
15 АВС1715
16
Стыковая зона
Арока1715
17
Зона вылета
Фаренсе1714
18
Зона вылета
Боавишта1712

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close