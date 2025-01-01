Адана Демирспор - Фенербахче 19 Января прямая трансляция
Стадион: Ени Адана (Адана, Турция), вместимость: 33543
19 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Адана Демирспор - Фенербахче, которое состоится 19 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ени Адана (Адана, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Адана Демирспор
Адана
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|10.08.2024
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|1 : 0
|03.04.2024
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|4 : 2
|12.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|0 : 0
|02.02.2023
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|1 : 1
|22.08.2022
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|4 : 2
|10.01.2022
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|1 : 2
|15.08.2021
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|0 : 1
|12.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 0
|04.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|0 : 1
|23.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 3
|16.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|3 : 1
|13.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|2 : 3
|05.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|20.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|3 : 1
|11.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|19
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|18
|42
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|19
|37
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Гёзтепе
|18
|31
|5
|Бешикташ
|19
|31
|6
|Эюпспор
|18
|30
|7
|Истанбул Башакшехир
|19
|29
|8
|Газиантеп
|19
|26
|9
|Ризеспор
|19
|24
|10
|Трабзонспор
|18
|22
|11
|Аланьяспор
|18
|22
|12
|Касымпаша
|18
|21
|13
|Антальяспор
|18
|21
|14
|Сивасспор
|18
|20
|15
|Коньяспор
|18
|20
| 16
Зона вылета
|Бодрум
|19
|16
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|19
|10
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|18
|5