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Адана Демирспор - Фенербахче 19 Января прямая трансляция

Стадион: Ени Адана (Адана, Турция), вместимость: 33543
19 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 20-й тур
Адана Демирспор
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Адана Демирспор - Фенербахче, которое состоится 19 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ени Адана (Адана, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Адана Демирспор
Адана
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
10.08.2024 Турция — Суперлига 1-й тур Фенербахче1 : 0Адана Демирспор
03.04.2024 Турция - Суперлига 31-й тур Фенербахче4 : 2Адана Демирспор
12.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур Адана Демирспор0 : 0Фенербахче
02.02.2023 Турция - Суперлига 22-й тур Адана Демирспор1 : 1Фенербахче
22.08.2022 Турция - Суперлига 3-й тур Фенербахче4 : 2Адана Демирспор
10.01.2022 Турция - Суперлига 20-й тур Фенербахче1 : 2Адана Демирспор
15.08.2021 Турция - Суперлига 1-й тур Адана Демирспор0 : 1Фенербахче
12.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур 1 : 0Адана Демирспор
04.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур Адана Демирспор0 : 1
23.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур 1 : 3Адана Демирспор
16.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Адана Демирспор2 : 1
07.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур 3 : 1Адана Демирспор
13.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур 2 : 3Фенербахче
05.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур Фенербахче2 : 1
20.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур 1 : 1Фенербахче
15.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Фенербахче3 : 1
11.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Фенербахче0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1951
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1842
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1937
4
Квалификация Лиги конференций
Гёзтепе1831
5 Бешикташ1931
6 Эюпспор1830
7 Истанбул Башакшехир1929
8 Газиантеп1926
9 Ризеспор1924
10 Трабзонспор1822
11 Аланьяспор1822
12 Касымпаша1821
13 Антальяспор1821
14 Сивасспор1820
15 Коньяспор1820
16
Зона вылета
Бодрум1916
17
Зона вылета
Кайсериспор1816
18
Зона вылета
Хатайспор1910
19
Зона вылета
Адана Демирспор185

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