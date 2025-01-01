Челси - Вулверхэмптон 20 Января прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
20 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Вулверхэмптон, которое состоится 20 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|7
|нп
|Педру Нету
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|15
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|29
|нп
|Гонсалу Гедеш
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Гари О'Нил
|Витор Перейра
|Витор Перейра
История личных встреч
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 6
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 4
|24.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|08.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|19.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 0
|15.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|5 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 2
|06.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 3
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Челси» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|22
|44
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|22
|44
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|22
|38
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|38
|6
|Челси
|21
|37
|7
|Борнмут
|22
|37
|8
|Астон Вилла
|22
|36
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|22
|34
|10
|Фулхэм
|22
|33
|11
|Брентфорд
|22
|28
|12
|Кристал Пэлас
|22
|27
|13
|Манчестер Юнайтед
|22
|26
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|26
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|22
|24
|16
|Эвертон
|21
|20
|17
|Вулверхэмптон
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|22
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|22
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|22
|6