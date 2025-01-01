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Челси - Вулверхэмптон 20 Января прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
20 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Челси
Вулверхэмптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Вулверхэмптон, которое состоится 20 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
34 Англия зщ Джош Ачимпонг
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
7 Португалия нп Педру Нету
19 Англия нп Джейдон Санчо
15 Сенегал нп Николас Джексон
1 Португалия вр Жозе Са
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
12 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
7 Бразилия пз Андре Триндаде
8 Бразилия пз Жоао Гомес
29 Португалия нп Гонсалу Гедеш
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Англия Гари О'Нил
Португалия Витор Перейра
Португалия Витор Перейра
История личных встреч
25.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Вулверхэмптон2 : 6Челси
04.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Челси2 : 4Вулверхэмптон
24.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон2 : 1Челси
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вулверхэмптон1 : 0Челси
08.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Челси3 : 0Вулверхэмптон
07.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси2 : 2Вулверхэмптон
19.12.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон0 : 0Челси
27.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Челси0 : 0Вулверхэмптон
15.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вулверхэмптон2 : 1Челси
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси2 : 0Вулверхэмптон
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Челси2 : 2
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Челси5 : 0
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Челси
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 0Челси
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Челси1 : 2
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 3 : 0Вулверхэмптон
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 2Вулверхэмптон
06.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Вулверхэмптон0 : 3
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Вулверхэмптон
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Челси» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2150
2
Лига чемпионов
Арсенал2244
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2244
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2238
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2238
6 Челси2137
7 Борнмут2237
8 Астон Вилла2236
9 Брайтон энд Хоув Альбион2234
10 Фулхэм2233
11 Брентфорд2228
12 Кристал Пэлас2227
13 Манчестер Юнайтед2226
14 Вест Хэм Юнайтед2226
15 Тоттенхэм Хотспур2224
16 Эвертон2120
17 Вулверхэмптон2116
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2216
19
Зона вылета
Лестер Сити2214
20
Зона вылета
Саутгемптон226

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