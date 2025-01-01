Аль-Иттифак - Аль-Ахли 20 Января прямая трансляция
20 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттифак - Аль-Ахли, которое состоится 20 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Аль-Ахли
Джидда
Главные тренеры
|Стивен Джеррард
|Маттиас Яйссле
История личных встреч
|29.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|25-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|8-й тур
|0 : 0
|15.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|0 : 3
|10.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|1 : 2
|30.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|0 : 4
|24.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|0 : 0
|15.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|1 : 0
|10.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|3 : 2
|07.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|2 : 4
|02.12.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 6-й тур
|2 : 2
|29.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|15
|40
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|15
|40
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|15
|31
|4
|Аль-Наср
|15
|29
|5
|Аль-Ахли
|15
|26
|6
|Аль-Шабаб
|15
|26
|7
|Аль-Халидж
|15
|23
|8
|Аль-Таавун
|15
|22
|9
|Эр-Рияд
|15
|22
|10
|Аль-Иттифак
|15
|18
|11
|Дамак
|15
|18
|12
|Аль-Холуд
|15
|16
|13
|Аль-Раед
|15
|14
|14
|Аль-Ороба
|15
|13
|15
|Аль-Фейха
|15
|12
| 16
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Аль-Вахда
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|15
|6