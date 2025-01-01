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Аль-Иттифак - Аль-Ахли 20 Января прямая трансляция

20 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 16-й тур
Аль-Иттифак
Аль-Ахли

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттифак - Аль-Ахли, которое состоится 20 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Аль-Ахли
Джидда
Главные тренеры
Англия Стивен Джеррард
Германия Маттиас Яйссле
История личных встреч
29.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 25-й тур Аль-Иттифак2 : 2Аль-Ахли
30.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 8-й тур Аль-Ахли0 : 0Аль-Иттифак
15.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур 0 : 3Аль-Иттифак
10.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Иттифак2 : 3
07.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур 1 : 2Аль-Иттифак
30.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Иттифак0 : 4
24.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур 0 : 0Аль-Иттифак
15.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур 1 : 0Аль-Ахли
10.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Ахли3 : 2
07.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур 2 : 4Аль-Ахли
02.12.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 6-й тур Аль-Ахли2 : 2
29.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Ахли1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1540
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад1540
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия1531
4 Аль-Наср1529
5 Аль-Ахли1526
6 Аль-Шабаб1526
7 Аль-Халидж1523
8 Аль-Таавун1522
9 Эр-Рияд1522
10 Аль-Иттифак1518
11 Дамак1518
12 Аль-Холуд1516
13 Аль-Раед1514
14 Аль-Ороба1513
15 Аль-Фейха1512
16
Зона вылета
Аль-Охдуд1512
17
Зона вылета
Аль-Вахда1512
18
Зона вылета
Аль-Фатех156

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