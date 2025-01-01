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Оксфорд Юнайтед - Лутон Таун 21 Января прямая трансляция

Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
21 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 28-й тур
Оксфорд Юнайтед
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Лутон Таун, которое состоится 21 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Лутон Таун
Лутон
История личных встреч
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Лутон Таун2 : 2Оксфорд Юнайтед
04.05.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 46-й тур Лутон Таун3 : 1Оксфорд Юнайтед
02.10.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 11-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 2Лутон Таун
16.04.2016 Англия - Вторая лига Вторая лига. 42-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 3Лутон Таун
15.08.2015 Англия - Вторая лига Вторая лига. 2-й тур Лутон Таун2 : 2Оксфорд Юнайтед
07.02.2015 Англия - Вторая лига 29-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1Лутон Таун
27.09.2014 Англия - Вторая лига 10-й тур Лутон Таун2 : 0Оксфорд Юнайтед
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
14.01.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Оксфорд Юнайтед
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 3 : 1Оксфорд Юнайтед
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 1Оксфорд Юнайтед
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 0 : 1Оксфорд Юнайтед
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Лутон Таун0 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 2 : 0Лутон Таун
06.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 2 : 1Лутон Таун
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Лутон Таун0 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 2 : 1Лутон Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2756
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2755
3
Плей-офф
Бёрнли2753
4
Плей-офф
Сандерленд2751
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2742
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2741
7 Мидлсбро2741
8 Уотфорд2741
9 Бристоль Сити2737
10 Шеффилд Уэнсдей2737
11 Норвич Сити2736
12 Куинз Парк Рейнджерс2735
13 Суонси Сити2734
14 Ковентри Сити2732
15 Оксфорд Юнайтед2732
16 Престон Норт Энд2731
17 Миллуолл2630
18 Сток Сити2728
19 Дерби Каунти2727
20 Кардифф Сити2727
21 Халл Сити2726
22
Зона вылета
Портсмут2626
23
Зона вылета
Лутон Таун2726
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2721

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