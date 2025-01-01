01:43 ()
Свернуть список

Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс 21 Января прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
21 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 28-й тур
Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 21 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 28-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Испания Рубен Селльес
Испания Рубен Селльес
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3Халл Сити
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Халл Сити3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Халл Сити
28.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Халл Сити3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
30.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 1Халл Сити
19.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Халл Сити
14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Халл Сити0 : 3Куинз Парк Рейнджерс
29.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Халл Сити
19.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Халл Сити2 : 3Куинз Парк Рейнджерс
16.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Халл Сити2 : 2Куинз Парк Рейнджерс
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 1Халл Сити
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Халл Сити1 : 1 4 : 5
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Халл Сити3 : 3
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Халл Сити0 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 0 : 1Халл Сити
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 6 : 2Куинз Парк Рейнджерс
06.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2756
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2755
3
Плей-офф
Бёрнли2753
4
Плей-офф
Сандерленд2751
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2742
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2741
7 Мидлсбро2741
8 Уотфорд2741
9 Бристоль Сити2737
10 Шеффилд Уэнсдей2737
11 Норвич Сити2736
12 Куинз Парк Рейнджерс2735
13 Суонси Сити2734
14 Ковентри Сити2732
15 Оксфорд Юнайтед2732
16 Престон Норт Энд2731
17 Миллуолл2630
18 Сток Сити2728
19 Дерби Каунти2727
20 Кардифф Сити2727
21 Халл Сити2726
22
Зона вылета
Портсмут2626
23
Зона вылета
Лутон Таун2726
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2721

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close