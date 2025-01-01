Аль-Халидж - Аль-Наср 21 Января прямая трансляция
21 Января 2025 года в 17:50 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Халидж - Аль-Наср, которое состоится 21 Января 2025 года в 17:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Халидж
Сайхат
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Георгиос Донис
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|01.05.2024
|Кубок Короля
|1/2 финала
|3 : 1
|27.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|29-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|12-й тур
|2 : 0
|17.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|3 : 0
|09.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|2 : 2
|07.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|1 : 2
|29.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|3 : 2
|17.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|1 : 1
|09.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|3 : 1
|06.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|2 : 1
|02.12.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 6-й тур
|1 : 2
|29.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|15
|40
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|15
|40
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|15
|31
|4
|Аль-Наср
|15
|29
|5
|Аль-Ахли
|16
|29
|6
|Аль-Шабаб
|15
|26
|7
|Аль-Халидж
|15
|23
|8
|Аль-Таавун
|15
|22
|9
|Эр-Рияд
|15
|22
|10
|Аль-Иттифак
|16
|18
|11
|Дамак
|15
|18
|12
|Аль-Холуд
|16
|16
|13
|Аль-Фейха
|16
|15
|14
|Аль-Охдуд
|16
|15
|15
|Аль-Раед
|16
|14
| 16
Зона вылета
|Аль-Ороба
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Аль-Вахда
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|15
|6