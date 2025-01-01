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Аль-Халидж - Аль-Наср 21 Января прямая трансляция

21 Января 2025 года в 17:50 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 16-й тур
Аль-Халидж
Аль-Наср

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Халидж - Аль-Наср, которое состоится 21 Января 2025 года в 17:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Халидж
Сайхат
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Греция Георгиос Донис
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
01.05.2024 Кубок Короля 1/2 финала Аль-Наср3 : 1Аль-Халидж
27.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 29-й тур Аль-Халидж0 : 1Аль-Наср
04.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 12-й тур Аль-Наср2 : 0Аль-Халидж
17.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур Аль-Халидж3 : 0
09.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур 2 : 2Аль-Халидж
07.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Халидж1 : 2
29.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 1 : 0Аль-Халидж
23.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Халидж3 : 2
17.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур 1 : 1Аль-Наср
09.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Наср3 : 1
06.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур 2 : 1Аль-Наср
02.12.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 6-й тур Аль-Наср1 : 2
29.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Наср2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1540
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад1540
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия1531
4 Аль-Наср1529
5 Аль-Ахли1629
6 Аль-Шабаб1526
7 Аль-Халидж1523
8 Аль-Таавун1522
9 Эр-Рияд1522
10 Аль-Иттифак1618
11 Дамак1518
12 Аль-Холуд1616
13 Аль-Фейха1615
14 Аль-Охдуд1615
15 Аль-Раед1614
16
Зона вылета
Аль-Ороба1513
17
Зона вылета
Аль-Вахда1512
18
Зона вылета
Аль-Фатех156

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