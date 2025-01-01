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Слован Бр - Штутгарт 21 Января прямая трансляция

Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
21 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Слован Бр
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Штутгарт, которое состоится 21 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Штутгарт
Штутгарт, Германия
71СловакияврДоминик Такач
4ГрузиязщГурам Кашия
6АвстриязщКевин Виммер
17ЧехиязщЮрий Медведев
12СловениязщКенан Байрич
28ПанамапзСесар Блэкман
88ГрецияпзКириакос Саввидис
10ХорватияпзМарко Толич
11АрмениянпТигран Барсегян
7СловакиянпВладимир Вайсс
13СловакиянпДавид Стрелец
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
24ГерманиязщЮлиан Хабот
2БельгиязщАмин Аль-Дахиль
29ФранцияпзАнтони Руо
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
18ГерманиянпДжейми Левелинг
8ФранциянпЭнцо Мийо
27ГерманиянпКрис Фюрих
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
Главные тренеры
СловакияВладимир Вайсс
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
26.08.2010Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчШтутгарт2 : 2Слован Бр
19.08.2010Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчСлован Бр0 : 1Штутгарт
14.12.2024Словакия — Суперлига18-й турСлован Бр2 : 1
11.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур3 : 1Слован Бр
07.12.2024Словакия — Суперлига17-й тур2 : 1Слован Бр
04.12.2024Словакия — Суперлига12-й турСлован Бр6 : 0
01.12.2024Словакия — Суперлига16-й турСлован Бр3 : 1
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турШтутгарт4 : 0
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турШтутгарт2 : 1
12.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур0 : 1Штутгарт
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турШтутгарт0 : 1
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур1 : 3Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Барселона615
3
1/8 финала
Арсенал613
4
1/8 финала
Байер613
5
1/8 финала
Астон Вилла613
6
1/8 финала
Интер М613
7
1/8 финала
Брест613
8
1/8 финала
Лилль613
9
Плей-офф
Боруссия Д612
10
Плей-офф
Бавария612
11
Плей-офф
Атлетико М612
12
Плей-офф
Милан612
13
Плей-офф
Аталанта611
14
Плей-офф
Ювентус611
15
Плей-офф
Бенфика610
16
Плей-офф
Монако610
17
Плей-офф
Спортинг610
18
Плей-офф
Фейеноорд610
19
Плей-офф
Брюгге610
20
Плей-офф
Реал Мадрид69
21
Плей-офф
Селтик69
22
Плей-офф
Манчестер Сити68
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
24
Плей-офф
Динамо З68
25 ПСЖ67
26 Штутгарт67
27 Шахтёр64
28 Спарта П64
29 Штурм63
30 Жирона63
31 Црвена Звезда63
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья62
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр60
36 Янг Бойз60

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