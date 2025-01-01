Слован Бр - Штутгарт 21 Января прямая трансляция
Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
21 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Штутгарт, которое состоится 21 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Штутгарт
Штутгарт, Германия
|71
|вр
|Доминик Такач
|4
|зщ
|Гурам Кашия
|6
|зщ
|Кевин Виммер
|17
|зщ
|Юрий Медведев
|12
|зщ
|Кенан Байрич
|28
|пз
|Сесар Блэкман
|88
|пз
|Кириакос Саввидис
|10
|пз
|Марко Толич
|11
|нп
|Тигран Барсегян
|7
|нп
|Владимир Вайсс
|13
|нп
|Давид Стрелец
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|2
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|29
|пз
|Антони Руо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|8
|нп
|Энцо Мийо
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|26.08.2010
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 2
|19.08.2010
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 1
|14.12.2024
|Словакия — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|07.12.2024
|Словакия — Суперлига
|17-й тур
|2 : 1
|04.12.2024
|Словакия — Суперлига
|12-й тур
|6 : 0
|01.12.2024
|Словакия — Суперлига
|16-й тур
|3 : 1
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|4 : 0
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Барселона
|6
|15
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Астон Вилла
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 7
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 8
1/8 финала
|Лилль
|6
|13
| 9
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Бавария
|6
|12
| 11
Плей-офф
|Атлетико М
|6
|12
| 12
Плей-офф
|Милан
|6
|12
| 13
Плей-офф
|Аталанта
|6
|11
| 14
Плей-офф
|Ювентус
|6
|11
| 15
Плей-офф
|Бенфика
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Монако
|6
|10
| 17
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 18
Плей-офф
|Фейеноорд
|6
|10
| 19
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 21
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 22
Плей-офф
|Манчестер Сити
|6
|8
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 24
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
|25
|ПСЖ
|6
|7
|26
|Штутгарт
|6
|7
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|6
|4
|29
|Штурм
|6
|3
|30
|Жирона
|6
|3
|31
|Црвена Звезда
|6
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|6
|2
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|6
|0
|36
|Янг Бойз
|6
|0