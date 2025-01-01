Болонья - Боруссия Д 21 Января прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
21 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Боруссия Д, которое состоится 21 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья, Италия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|21
|пз
|Йенс Одгор
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|11
|нп
|Дан Ндой
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|1
|вр
|Грегор Кобель
|42
|зщ
|Альмугера Кабар
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|23
|пз
|Эмре Джан
|13
|пз
|Паскаль Грос
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Нури Шахин
История личных встреч
|30.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|15.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 3
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|17.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 0
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|4 : 2
|10.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Болонья» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Барселона
|6
|15
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Астон Вилла
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 7
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 8
1/8 финала
|Лилль
|6
|13
| 9
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Бавария
|6
|12
| 11
Плей-офф
|Атлетико М
|6
|12
| 12
Плей-офф
|Милан
|6
|12
| 13
Плей-офф
|Аталанта
|6
|11
| 14
Плей-офф
|Ювентус
|6
|11
| 15
Плей-офф
|Бенфика
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Монако
|6
|10
| 17
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 18
Плей-офф
|Фейеноорд
|6
|10
| 19
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 21
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 22
Плей-офф
|Манчестер Сити
|6
|8
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 24
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
|25
|ПСЖ
|6
|7
|26
|Штутгарт
|6
|7
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|6
|4
|29
|Штурм
|6
|3
|30
|Жирона
|6
|3
|31
|Црвена Звезда
|6
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|6
|2
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|6
|0
|36
|Янг Бойз
|6
|0