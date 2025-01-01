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Болонья - Боруссия Д 21 Января прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
21 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Болонья
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Боруссия Д, которое состоится 21 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья, Италия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
31НидерландызщСэм Бёкема
26КолумбиязщДжон Лукуми
33ИспаниязщХуан Миранда
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
21ДанияпзЙенс Одгор
7ИталиянпРиккардо Орсолини
11ШвейцариянпДан Ндой
9АргентинанпСантьяго Кастро
1ШвейцарияврГрегор Кобель
42ГерманиязщАльмугера Кабар
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
10ГерманияпзЮлиан Брандт
23ГерманияпзЭмре Джан
13ГерманияпзПаскаль Грос
8ГерманияпзФеликс Нмеча
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ТурцияНури Шахин
История личных встреч
30.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиБоруссия Д3 : 0Болонья
18.01.2025Италия — Серия А21-й турБолонья3 : 1
15.01.2025Италия — Серия А19-й тур2 : 2Болонья
12.01.2025Италия — Серия А20-й турБолонья2 : 2
30.12.2024Италия — Серия А18-й турБолонья2 : 3
21.12.2024Италия — Серия А17-й тур0 : 2Болонья
17.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур2 : 0Боруссия Д
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур4 : 2Боруссия Д
10.01.2025Германия — Бундеслига16-й турБоруссия Д2 : 3
22.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур1 : 3Боруссия Д
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й турБоруссия Д1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Болонья» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Барселона615
3
1/8 финала
Арсенал613
4
1/8 финала
Байер613
5
1/8 финала
Астон Вилла613
6
1/8 финала
Интер М613
7
1/8 финала
Брест613
8
1/8 финала
Лилль613
9
Плей-офф
Боруссия Д612
10
Плей-офф
Бавария612
11
Плей-офф
Атлетико М612
12
Плей-офф
Милан612
13
Плей-офф
Аталанта611
14
Плей-офф
Ювентус611
15
Плей-офф
Бенфика610
16
Плей-офф
Монако610
17
Плей-офф
Спортинг610
18
Плей-офф
Фейеноорд610
19
Плей-офф
Брюгге610
20
Плей-офф
Реал Мадрид69
21
Плей-офф
Селтик69
22
Плей-офф
Манчестер Сити68
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
24
Плей-офф
Динамо З68
25 ПСЖ67
26 Штутгарт67
27 Шахтёр64
28 Спарта П64
29 Штурм63
30 Жирона63
31 Црвена Звезда63
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья62
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр60
36 Янг Бойз60

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