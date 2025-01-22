Шахтёр - Брест 22 Января прямая трансляция
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
22 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Брест, которое состоится 22 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр
Украина
Брест
Брест, Франция
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|26
|зщ
|Ефим Конопля
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|30
|пз
|Марлон Гомес
|21
|пз
|Артём Бондаренко
|10
|пз
|Георгий Судаков
|11
|нп
|Александр Зубков
|37
|нп
|Кевин
|14
|нп
|Даниил Сикан
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|6
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|45
|пз
|Махди Камара
|8
|пз
|Юго Маньетти
|9
|пз
|Камори Думбия
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|17
|нп
|Абдалла Сима
Главные тренеры
|Марино Пушич
|Эрик Руа
История личных встреч
|15.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 5
|05.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 2
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Брест». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Барселона
|6
|15
| 3
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|7
|13
| 8
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 9
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Лилль
|6
|13
| 11
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|12
| 12
Плей-офф
|Бавария
|6
|12
| 13
Плей-офф
|Атлетико М
|6
|12
| 14
Плей-офф
|Милан
|6
|12
| 15
Плей-офф
|Ювентус
|6
|11
| 16
Плей-офф
|Бенфика
|6
|10
| 17
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 18
Плей-офф
|Фейеноорд
|6
|10
| 19
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 21
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 22
Плей-офф
|Манчестер Сити
|6
|8
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 24
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
|25
|ПСЖ
|6
|7
|26
|Штутгарт
|6
|7
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|6
|4
|29
|Жирона
|6
|3
|30
|Црвена Звезда
|6
|3
|31
|Штурм
|7
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|6
|2
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|6
|0
|36
|Янг Бойз
|6
|0