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Шахтёр - Брест 22 Января прямая трансляция

Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
22 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Шахтёр
Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Брест, которое состоится 22 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Украина
Брест
Брест, Франция
31 Украина вр Дмитрий Ризнык
26 Украина зщ Ефим Конопля
5 Украина зщ Валерий Бондарь
22 Украина зщ Николай Матвиенко
13 Бразилия зщ Педро Энрике Азеведо Перейра
30 Бразилия пз Марлон Гомес
21 Украина пз Артём Бондаренко
10 Украина пз Георгий Судаков
11 Украина нп Александр Зубков
37 Бразилия нп Кевин
14 Украина нп Даниил Сикан
40 Нидерланды вр Марко Бизот
7 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
3 Сенегал зщ Абдулайе Ндиайе
6 Швейцария пз Эдимилсон Фернандеш
45 Франция пз Махди Камара
8 Франция пз Юго Маньетти
9 Мали пз Камори Думбия
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
19 Франция нп Людовик Ажорк
17 Сенегал нп Абдалла Сима
Главные тренеры
Нидерланды Марино Пушич
Франция Эрик Руа
История личных встреч
15.12.2024 Украина — Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Шахтёр
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Шахтёр1 : 5
05.12.2024 Украина — Премьер-лига 16-й тур Шахтёр3 : 1
01.12.2024 Украина — Премьер-лига 15-й тур Шахтёр1 : 1
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 3 : 2Шахтёр
18.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 1 : 2Брест
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала Брест2 : 1
11.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Брест2 : 1
05.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 2 : 0Брест
21.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 1Брест
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Брест». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Барселона615
3
1/8 финала
Аталанта714
4
1/8 финала
Арсенал613
5
1/8 финала
Байер613
6
1/8 финала
Интер М613
7
1/8 финала
Астон Вилла713
8
1/8 финала
Брест613
9
Плей-офф
Монако713
10
Плей-офф
Лилль613
11
Плей-офф
Боруссия Д612
12
Плей-офф
Бавария612
13
Плей-офф
Атлетико М612
14
Плей-офф
Милан612
15
Плей-офф
Ювентус611
16
Плей-офф
Бенфика610
17
Плей-офф
Спортинг610
18
Плей-офф
Фейеноорд610
19
Плей-офф
Брюгге610
20
Плей-офф
Реал Мадрид69
21
Плей-офф
Селтик69
22
Плей-офф
Манчестер Сити68
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
24
Плей-офф
Динамо З68
25 ПСЖ67
26 Штутгарт67
27 Шахтёр64
28 Спарта П64
29 Жирона63
30 Црвена Звезда63
31 Штурм73
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья62
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр60
36 Янг Бойз60

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