Реал Мадрид - Ред Булл Зальцбург 22 Января прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
22 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Ред Булл Зальцбург, которое состоится 22 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|19
|пз
|Даниель Себальос
|10
|пз
|Лука Модрич
|11
|пз
|Родриго
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Леандро Моргалла
|6
|зщ
|Самсон Байду
|91
|зщ
|Камиль Пёнтковски
|3
|зщ
|Алекса Терзич
|49
|пз
|Мусса Кунфоло Йео
|7
|пз
|Николас Капальдо
|18
|пз
|Мадс Бидструп
|30
|пз
|Оскар Глух
|45
|нп
|Нене Доржеле
|21
|нп
|Петар Ратков
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Пепейн Лейндерс
|Томас Леч
История личных встреч
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 1
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 2 ДВ
|12.01.2025
|Суперкубок Испании
|Финал
|2 : 5
|09.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0
|06.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 5
|14.12.2024
|Австрия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 3
|07.12.2024
|Австрия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|04.12.2024
|Австрия — Бундеслига
|4-й тур
|4 : 0
|30.11.2024
|Австрия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Ред Булл Зальцбург». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Барселона
|6
|15
| 3
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|7
|13
| 8
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 9
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Лилль
|6
|13
| 11
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|12
| 12
Плей-офф
|Бавария
|6
|12
| 13
Плей-офф
|Атлетико М
|6
|12
| 14
Плей-офф
|Милан
|6
|12
| 15
Плей-офф
|Ювентус
|6
|11
| 16
Плей-офф
|Бенфика
|6
|10
| 17
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 18
Плей-офф
|Фейеноорд
|6
|10
| 19
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 21
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 22
Плей-офф
|Манчестер Сити
|6
|8
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 24
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
|25
|ПСЖ
|6
|7
|26
|Штутгарт
|6
|7
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|6
|4
|29
|Жирона
|6
|3
|30
|Црвена Звезда
|6
|3
|31
|Штурм
|7
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|6
|2
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|6
|0
|36
|Янг Бойз
|6
|0