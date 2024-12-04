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Реал Мадрид - Ред Булл Зальцбург 22 Января прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
22 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Реал Мадрид
Ред Булл Зальцбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Ред Булл Зальцбург, которое состоится 22 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
35 Испания зщ Рауль Асенсио
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
23 Франция зщ Ферлан Менди
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
19 Испания пз Даниель Себальос
10 Хорватия пз Лука Модрич
11 Бразилия пз Родриго
5 Англия пз Джуд Беллингем
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
9 Франция нп Килиан Мбаппе
1 Германия вр Янис Бласвих
39 Германия зщ Леандро Моргалла
6 Австрия зщ Самсон Байду
91 Польша зщ Камиль Пёнтковски
3 Сербия зщ Алекса Терзич
49 Мали пз Мусса Кунфоло Йео
7 Аргентина пз Николас Капальдо
18 Дания пз Мадс Бидструп
30 Израиль пз Оскар Глух
45 Мали нп Нене Доржеле
21 Сербия нп Петар Ратков
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Нидерланды Пепейн Лейндерс
Германия Томас Леч
История личных встреч
19.01.2025 Испания — Примера 20-й тур Реал Мадрид4 : 1
16.01.2025 Кубок Испании 1/8 финала Реал Мадрид5 : 2 ДВ
12.01.2025 Суперкубок Испании Финал Реал Мадрид2 : 5
09.01.2025 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид3 : 0
06.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 0 : 5Реал Мадрид
14.12.2024 Австрия — Бундеслига 6-й тур Ред Булл Зальцбург3 : 0
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Ред Булл Зальцбург0 : 3
07.12.2024 Австрия — Бундеслига 16-й тур Ред Булл Зальцбург2 : 2
04.12.2024 Австрия — Бундеслига 4-й тур Ред Булл Зальцбург4 : 0
30.11.2024 Австрия — Бундеслига 15-й тур 1 : 1Ред Булл Зальцбург
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Ред Булл Зальцбург». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Барселона615
3
1/8 финала
Аталанта714
4
1/8 финала
Арсенал613
5
1/8 финала
Байер613
6
1/8 финала
Интер М613
7
1/8 финала
Астон Вилла713
8
1/8 финала
Брест613
9
Плей-офф
Монако713
10
Плей-офф
Лилль613
11
Плей-офф
Боруссия Д612
12
Плей-офф
Бавария612
13
Плей-офф
Атлетико М612
14
Плей-офф
Милан612
15
Плей-офф
Ювентус611
16
Плей-офф
Бенфика610
17
Плей-офф
Спортинг610
18
Плей-офф
Фейеноорд610
19
Плей-офф
Брюгге610
20
Плей-офф
Реал Мадрид69
21
Плей-офф
Селтик69
22
Плей-офф
Манчестер Сити68
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
24
Плей-офф
Динамо З68
25 ПСЖ67
26 Штутгарт67
27 Шахтёр64
28 Спарта П64
29 Жирона63
30 Црвена Звезда63
31 Штурм73
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья62
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр60
36 Янг Бойз60

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