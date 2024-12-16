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Бешикташ - Атлетик 22 Января прямая трансляция

Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
22 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
Бешикташ
Атлетик Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Атлетик Б, которое состоится 22 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
18.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур Бешикташ0 : 0
11.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур Бешикташ2 : 1
03.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур 1 : 1Бешикташ
21.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур Бешикташ1 : 1
16.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур 2 : 1Бешикташ
19.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 1 : 2Атлетик Б
16.01.2025 Кубок Испании 1/8 финала Атлетик Б2 : 3
08.01.2025 Суперкубок Испании 1/2 финала Атлетик Б0 : 2
04.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 0 : 0 3 : 4Атлетик Б
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур 1 : 2Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио616
2
1/8 финала
Атлетик Б616
3
1/8 финала
Андерлехт614
4
1/8 финала
Лион613
5
1/8 финала
Галатасарай713
6
1/8 финала
Айнтрахт Ф613
7
1/8 финала
Манчестер Юнайтед612
8
1/8 финала
Рейнджерс611
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
10
Плей-офф
Стяуа611
11
Плей-офф
Аякс610
12
Плей-офф
Реал Сосьедад610
13
Плей-офф
Будё-Глимт610
14
Плей-офф
Рома69
15
Плей-офф
Олимпиакос69
16
Плей-офф
Ференцварош69
17
Плей-офф
Виктория Пльзень69
18
Плей-офф
Порту68
19
Плей-офф
АЗ Алкмар68
20
Плей-офф
Юнион68
21
Плей-офф
Фенербахче68
22
Плей-офф
ПАОК67
23
Плей-офф
Мидтьюлланн67
24
Плей-офф
Эльфсборг67
25 Брага67
26 Хоффенхайм66
27 Маккаби Т-А66
28 Бешикташ66
29 Славия П64
30 Твенте64
31 Мальмё64
32 Лудогорец63
33 Карабах63
34 РФШ62
35 Ницца62
36 Динамо К71

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