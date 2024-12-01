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Айнтрахт Ф - Ференцварош 23 Января прямая трансляция

Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
23 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
Айнтрахт Ф
Ференцварош

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Ференцварош, которое состоится 23 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Ирландия Робби Кин
История личных встреч
17.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Айнтрахт Ф2 : 0
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Ф4 : 1
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 0 : 1Айнтрахт Ф
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Ф1 : 3
15.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур 2 : 1Айнтрахт Ф
15.12.2024 Венгрия — OTP Банк Лига 17-й тур 0 : 1Ференцварош
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 5 : 0Ференцварош
08.12.2024 Венгрия — OTP Банк Лига 16-й тур Ференцварош1 : 0
05.12.2024 Венгрия — OTP Банк Лига 1-й тур 5 : 4Ференцварош
01.12.2024 Венгрия — OTP Банк Лига 15-й тур 0 : 0Ференцварош
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио616
2
1/8 финала
Атлетик Б716
3
1/8 финала
Андерлехт614
4
1/8 финала
Лион613
5
1/8 финала
Галатасарай713
6
1/8 финала
Айнтрахт Ф613
7
1/8 финала
Манчестер Юнайтед612
8
1/8 финала
Рейнджерс611
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
10
Плей-офф
Стяуа611
11
Плей-офф
Аякс610
12
Плей-офф
Реал Сосьедад610
13
Плей-офф
Будё-Глимт610
14
Плей-офф
Рома69
15
Плей-офф
Олимпиакос69
16
Плей-офф
Ференцварош69
17
Плей-офф
Виктория Пльзень69
18
Плей-офф
Бешикташ79
19
Плей-офф
Порту68
20
Плей-офф
АЗ Алкмар68
21
Плей-офф
Юнион68
22
Плей-офф
Фенербахче68
23
Плей-офф
ПАОК67
24
Плей-офф
Мидтьюлланн67
25 Эльфсборг67
26 Брага67
27 Хоффенхайм66
28 Маккаби Т-А66
29 Славия П64
30 Твенте64
31 Мальмё64
32 Лудогорец63
33 Карабах63
34 РФШ62
35 Ницца62
36 Динамо К71

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