00:56 ()
Свернуть список

Лацио - Реал Сосьедад 23 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
23 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
Лацио
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Реал Сосьедад, которое состоится 23 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим, Италия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
19.01.2025Италия — Серия А21-й тур0 : 3Лацио
10.01.2025Италия — Серия А20-й турЛацио1 : 1
05.01.2025Италия — Серия А19-й тур2 : 0Лацио
28.12.2024Италия — Серия А18-й турЛацио1 : 1
21.12.2024Италия — Серия А17-й тур1 : 2Лацио
19.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 0Реал Сосьедад
16.01.2025Кубок Испании1/8 финалаРеал Сосьедад3 : 1
13.01.2025Испания — Примера19-й турРеал Сосьедад1 : 0
05.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 2Реал Сосьедад
21.12.2024Испания — Примера18-й тур2 : 0Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио616
2
1/8 финала
Атлетик Б716
3
1/8 финала
Андерлехт614
4
1/8 финала
Лион613
5
1/8 финала
Галатасарай713
6
1/8 финала
Айнтрахт Ф613
7
1/8 финала
Манчестер Юнайтед612
8
1/8 финала
Рейнджерс611
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
10
Плей-офф
Стяуа611
11
Плей-офф
Аякс610
12
Плей-офф
Реал Сосьедад610
13
Плей-офф
Будё-Глимт610
14
Плей-офф
Рома69
15
Плей-офф
Олимпиакос69
16
Плей-офф
Ференцварош69
17
Плей-офф
Виктория Пльзень69
18
Плей-офф
Бешикташ79
19
Плей-офф
Порту68
20
Плей-офф
АЗ Алкмар68
21
Плей-офф
Юнион68
22
Плей-офф
Фенербахче68
23
Плей-офф
ПАОК67
24
Плей-офф
Мидтьюлланн67
25 Эльфсборг67
26 Брага67
27 Хоффенхайм66
28 Маккаби Т-А66
29 Славия П64
30 Твенте64
31 Мальмё64
32 Лудогорец63
33 Карабах63
34 РФШ62
35 Ницца62
36 Динамо К71

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close