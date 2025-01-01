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Манчестер Юнайтед - Рейнджерс 23 Января прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
23 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
Манчестер Юнайтед
Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Рейнджерс, которое состоится 23 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Бельгия Филипп Клеман
История личных встреч
20.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Рейнджерс0 : 2Манчестер Юнайтед
24.11.2010 Лига чемпионов Группа C. 5-й тур Рейнджерс0 : 1Манчестер Юнайтед
14.09.2010 Лига чемпионов Группа C. 1-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Рейнджерс
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Манчестер Юнайтед1 : 3
16.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 1 3 : 5Манчестер Юнайтед
05.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2
19.01.2025 Кубок Шотландии 1/16 финала Рейнджерс5 : 0
15.01.2025 Шотландия — Премьер-лига 17-й тур 3 : 0
12.01.2025 Шотландия — Премьер-лига 23-й тур 3 : 1
09.01.2025 Шотландия — Премьер-лига 11-й тур 1 : 1
05.01.2025 Шотландия — Премьер-лига 22-й тур 3 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги Европы: «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио616
2
1/8 финала
Атлетик Б716
3
1/8 финала
Андерлехт614
4
1/8 финала
Лион613
5
1/8 финала
Галатасарай713
6
1/8 финала
Айнтрахт Ф613
7
1/8 финала
Манчестер Юнайтед612
8
1/8 финала
Рейнджерс611
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
10
Плей-офф
Стяуа611
11
Плей-офф
Аякс610
12
Плей-офф
Реал Сосьедад610
13
Плей-офф
Будё-Глимт610
14
Плей-офф
Рома69
15
Плей-офф
Олимпиакос69
16
Плей-офф
Ференцварош69
17
Плей-офф
Виктория Пльзень69
18
Плей-офф
Бешикташ79
19
Плей-офф
Порту68
20
Плей-офф
АЗ Алкмар68
21
Плей-офф
Юнион68
22
Плей-офф
Фенербахче68
23
Плей-офф
ПАОК67
24
Плей-офф
Мидтьюлланн67
25 Эльфсборг67
26 Брага67
27 Хоффенхайм66
28 Маккаби Т-А66
29 Славия П64
30 Твенте64
31 Мальмё64
32 Лудогорец63
33 Карабах63
34 РФШ62
35 Ницца62
36 Динамо К71

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