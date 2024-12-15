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Хоффенхайм - Тоттенхэм Хотспур 23 Января прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
23 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
Хоффенхайм
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 23 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Австрия Кристиан Ильцер
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 1 : 3Хоффенхайм
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур 5 : 0Хоффенхайм
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Хоффенхайм0 : 1
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Хоффенхайм1 : 2
15.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур 1 : 1Хоффенхайм
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 3 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 3 ДВТоттенхэм Хотспур
08.01.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Тоттенхэм Хотспур1 : 0
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио616
2
1/8 финала
Атлетик Б716
3
1/8 финала
Андерлехт614
4
1/8 финала
Лион613
5
1/8 финала
Галатасарай713
6
1/8 финала
Айнтрахт Ф613
7
1/8 финала
Манчестер Юнайтед612
8
1/8 финала
Рейнджерс611
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
10
Плей-офф
Стяуа611
11
Плей-офф
Аякс610
12
Плей-офф
Реал Сосьедад610
13
Плей-офф
Будё-Глимт610
14
Плей-офф
Рома69
15
Плей-офф
Олимпиакос69
16
Плей-офф
Ференцварош69
17
Плей-офф
Виктория Пльзень69
18
Плей-офф
Бешикташ79
19
Плей-офф
Порту68
20
Плей-офф
АЗ Алкмар68
21
Плей-офф
Юнион68
22
Плей-офф
Фенербахче68
23
Плей-офф
ПАОК67
24
Плей-офф
Мидтьюлланн67
25 Эльфсборг67
26 Брага67
27 Хоффенхайм66
28 Маккаби Т-А66
29 Славия П64
30 Твенте64
31 Мальмё64
32 Лудогорец63
33 Карабах63
34 РФШ62
35 Ницца62
36 Динамо К71

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