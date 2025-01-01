Осер - Сент-Этьен 24 Января прямая трансляция
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
24 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Сент-Этьен, которое состоится 24 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Сент-Этьен
Сент-Этьен
|16
|вр
|Донован Леон
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|4
|зщ
|Жубал
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|80
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|42
|пз
|Элиша Овусу
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|10
|пз
|Флорьян Тардье
|4
|пз
|Пьер Эква
|37
|пз
|Матис Амугу
|18
|нп
|Матьё Кафаро
|32
|нп
|Лукас Стассин
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|09.03.2024
|Франция - Лига 2
|28-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Франция - Лига 2
|14-й тур
|5 : 2
|29.05.2022
|Франция - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
|26.05.2022
|Франция - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 1
|01.02.2017
|Кубок Франции
|1/16 финала
|3 : 0 ДВ
|25.02.2012
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|01.10.2011
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|09.04.2011
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|20.11.2010
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 0
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
|13.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|18
|37
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|18
|32
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|18
|31
| 5
Лига Европы
|Ницца
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|18
|29
|7
|Ланс
|18
|27
|8
|Тулуза
|18
|25
|9
|Брест
|18
|25
|10
|Страсбург
|18
|24
|11
|Осер
|18
|22
|12
|Анже
|18
|22
|13
|Реймс
|18
|21
|14
|Ренн
|18
|17
|15
|Нант
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|18
|17
| 17
Зона вылета
|Гавр
|18
|13
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|18
|12