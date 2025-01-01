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Осер - Сент-Этьен 24 Января прямая трансляция

Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
24 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Осер
Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Сент-Этьен, которое состоится 24 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Сент-Этьен
Сент-Этьен
16 Гвиана вр Донован Леон
20 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
4 Бразилия зщ Жубал
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
23 Нидерланды зщ Ки-Яна Хувер
14 Гана зщ Гидеон Менса
80 Франция пз Хан-Ноа Массенго
42 Гана пз Элиша Овусу
10 Франция пз Гаэтан Перрен
17 Мали пз Лассин Синайоко
25 Кот-д'Ивуар нп Хамед Жуниор Траоре
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
8 Франция зщ Деннис Аппиа
21 ДР Конго зщ Дилан Батубинсика
3 Франция зщ Микаэль Наде
19 Франция зщ Лео Петро
10 Франция пз Флорьян Тардье
4 Франция пз Пьер Эква
37 Франция пз Матис Амугу
18 Франция нп Матьё Кафаро
32 Бельгия нп Лукас Стассин
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Сент-Этьен3 : 1Осер
09.03.2024 Франция - Лига 2 28-й тур Сент-Этьен1 : 0Осер
11.11.2023 Франция - Лига 2 14-й тур Осер5 : 2Сент-Этьен
29.05.2022 Франция - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Сент-Этьен1 : 1 4 : 5Осер
26.05.2022 Франция - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Осер1 : 1Сент-Этьен
01.02.2017 Кубок Франции 1/16 финала Осер3 : 0 ДВСент-Этьен
25.02.2012 Франция - Лига 1 25-й тур Осер0 : 0Сент-Этьен
01.10.2011 Франция - Лига 1 9-й тур Сент-Этьен1 : 1Осер
09.04.2011 Франция - Лига 1 30-й тур Осер2 : 2Сент-Этьен
20.11.2010 Франция - Лига 1 14-й тур Сент-Этьен1 : 1Осер
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 2 : 0Осер
10.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Осер0 : 0
05.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 3 : 1Осер
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала Осер0 : 1
14.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Осер2 : 2
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Сент-Этьен1 : 1
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур 2 : 1Сент-Этьен
04.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Сент-Этьен3 : 1
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала Сент-Этьен0 : 4
13.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур 2 : 1Сент-Этьен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1846
2
Лига чемпионов
Марсель1837
3
Лига чемпионов
Лилль1832
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако1831
5
Лига Европы
Ницца1830
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1829
7 Ланс1827
8 Тулуза1825
9 Брест1825
10 Страсбург1824
11 Осер1822
12 Анже1822
13 Реймс1821
14 Ренн1817
15 Нант1817
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1817
17
Зона вылета
Гавр1813
18
Зона вылета
Монпелье1812

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