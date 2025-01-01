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Вольфсбург - Хольштайн 24 Января прямая трансляция

Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
24 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 19-й тур
Вольфсбург
Хольштайн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Хольштайн, которое состоится 24 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Хольштайн
Киль
1 Польша вр Камиль Грабара
2 Германия зщ Килиан Фишер
18 Словакия зщ Денис Вавро
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
21 Дания зщ Йоаким Мехле
24 Германия пз Бенце Дардаи
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
31 Германия пз Янник Герардт
11 Португалия нп Тьягу Томаш
23 Дания нп Йонас Винд
9 Алжир нп Мохамед Амура
1 Германия вр Тимон Вайнер
6 Сербия зщ Марко Ивезич
26 Словения зщ Давид Зец
3 Германия зщ Марко Коменда
23 Германия зщ Лассе Розенбом
8 Германия зщ Финн Порат
22 Германия пз Николай Ремберг
24 Норвегия нп Магнус Кнудсен
11 Швеция нп Александер Бернхардссон
18 Япония нп Суто Матино
19 Германия нп Фил Харрес
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Германия Марцель Рапп
История личных встреч
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Хольштайн0 : 2Вольфсбург
21.05.2018 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Хольштайн0 : 1Вольфсбург
17.05.2018 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Вольфсбург3 : 1Хольштайн
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 3 : 2Вольфсбург
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Вольфсбург5 : 1
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 0 : 1Вольфсбург
22.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Вольфсбург1 : 3
13.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур 3 : 2Вольфсбург
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Хольштайн1 : 3
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Хольштайн4 : 2
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 3 : 2Хольштайн
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Хольштайн5 : 1
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур 4 : 1Хольштайн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1845
2
Лига чемпионов
Байер1841
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1836
4
Лига чемпионов
Штутгарт1832
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1831
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1828
7 Вольфсбург1827
8 Фрайбург1827
9 Вердер1826
10 Боруссия Д1825
11 Боруссия М1824
12 Аугсбург1822
13 Унион1819
14 Санкт-Паули1817
15 Хоффенхайм1817
16
Стыковая зона
Хайденхайм1814
17
Зона вылета
Бохум1812
18
Зона вылета
Хольштайн1811

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