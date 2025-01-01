Вольфсбург - Хольштайн 24 Января прямая трансляция
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
24 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Хольштайн, которое состоится 24 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Хольштайн
Киль
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|24
|пз
|Бенце Дардаи
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|31
|пз
|Янник Герардт
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|23
|нп
|Йонас Винд
|9
|нп
|Мохамед Амура
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|6
|зщ
|Марко Ивезич
|26
|зщ
|Давид Зец
|3
|зщ
|Марко Коменда
|23
|зщ
|Лассе Розенбом
|8
|зщ
|Финн Порат
|22
|пз
|Николай Ремберг
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|11
|нп
|Александер Бернхардссон
|18
|нп
|Суто Матино
|19
|нп
|Фил Харрес
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Марцель Рапп
История личных встреч
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|21.05.2018
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|0 : 1
|17.05.2018
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|3 : 1
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 1
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|13.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 3
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|4 : 2
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|18
|45
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|18
|36
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|18
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|18
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|18
|28
|7
|Вольфсбург
|18
|27
|8
|Фрайбург
|18
|27
|9
|Вердер
|18
|26
|10
|Боруссия Д
|18
|25
|11
|Боруссия М
|18
|24
|12
|Аугсбург
|18
|22
|13
|Унион
|18
|19
|14
|Санкт-Паули
|18
|17
|15
|Хоффенхайм
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Бохум
|18
|12
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|18
|11