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Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 24 Января прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
24 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 29-й тур
Шеффилд Юнайтед
Халл Сити

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Халл Сити, которое состоится 24 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
Германия Тим Вальтер
Испания Рубен Селльес
Испания Рубен Селльес
История личных встреч
13.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Халл Сити0 : 2Шеффилд Юнайтед
20.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Халл Сити
04.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Халл Сити0 : 2Шеффилд Юнайтед
15.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 0Халл Сити
18.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Халл Сити1 : 3Шеффилд Юнайтед
22.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Халл Сити0 : 3Шеффилд Юнайтед
06.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Халл Сити
14.08.2018 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Шеффилд Юнайтед1 : 1 4 : 5Халл Сити
23.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Халл Сити1 : 0Шеффилд Юнайтед
04.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Шеффилд Юнайтед4 : 1Халл Сити
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0
09.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Шеффилд Юнайтед0 : 1
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 2 : 1Шеффилд Юнайтед
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Халл Сити1 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 1Халл Сити
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Халл Сити1 : 1 4 : 5
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Халл Сити3 : 3
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Халл Сити0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2859
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2858
3
Плей-офф
Бёрнли2856
4
Плей-офф
Сандерленд2854
5
Плей-офф
Мидлсбро2844
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс2842
7 Вест Бромвич Альбион2841
8 Уотфорд2841
9 Бристоль Сити2838
10 Куинз Парк Рейнджерс2838
11 Шеффилд Уэнсдей2838
12 Норвич Сити2836
13 Ковентри Сити2835
14 Оксфорд Юнайтед2835
15 Суонси Сити2834
16 Престон Норт Энд2834
17 Миллуолл2731
18 Портсмут2729
19 Сток Сити2828
20 Кардифф Сити2828
21 Дерби Каунти2827
22
Зона вылета
Халл Сити2826
23
Зона вылета
Лутон Таун2826
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2821

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