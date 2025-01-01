Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 24 Января прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
24 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Халл Сити, которое состоится 24 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
|Крис Уайлдер
|Тим Вальтер
|Рубен Селльес
|Рубен Селльес
История личных встреч
|13.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|0 : 2
|20.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 0
|04.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 2
|15.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 0
|18.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 3
|22.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 3
|06.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|14.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 4 : 5
|23.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 0
|04.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|4 : 1
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|2 : 0
|09.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|0 : 1
|04.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|1 : 2
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|2 : 1
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|0 : 1
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 1 4 : 5
|04.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|3 : 3
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|28
|59
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|28
|58
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|28
|56
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|28
|54
| 5
Плей-офф
|Мидлсбро
|28
|44
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|28
|42
|7
|Вест Бромвич Альбион
|28
|41
|8
|Уотфорд
|28
|41
|9
|Бристоль Сити
|28
|38
|10
|Куинз Парк Рейнджерс
|28
|38
|11
|Шеффилд Уэнсдей
|28
|38
|12
|Норвич Сити
|28
|36
|13
|Ковентри Сити
|28
|35
|14
|Оксфорд Юнайтед
|28
|35
|15
|Суонси Сити
|28
|34
|16
|Престон Норт Энд
|28
|34
|17
|Миллуолл
|27
|31
|18
|Портсмут
|27
|29
|19
|Сток Сити
|28
|28
|20
|Кардифф Сити
|28
|28
|21
|Дерби Каунти
|28
|27
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|28
|26
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|28
|26
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|28
|21