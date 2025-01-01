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Вулверхэмптон - Арсенал 25 Января прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
25 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Вулверхэмптон
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Арсенал, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Арсенал
Лондон
1ПортугалияврЖозе Са
2ИрландиязщМэтт Доэрти
4УругвайзщСантьяго Буэно
12Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
22ПортугалиязщНелсон Семеду
3АлжирзщРайан Аит-Нури
7Бразилияпз Андре Триндаде
8БразилияпзЖоао Гомес
29ПортугалиянпГонсалу Гедеш
10БразилиянпМатеус Кунья
9НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
22ИспанияврДавид Райя
12НидерландызщЮрриен Тимбер
6БразилиязщГабриэл Магальянс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
5ГанапзТомас Парти
8НорвегияпзМартин Эдегор
23ИспанияпзМикель Мерино
41АнглияпзДеклан Райс
29ГерманияпзКай Хаверц
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
19БельгиянпЛеандро Троссард
Главные тренеры
АнглияГари О'Нил
ПортугалияВитор Перейра
ПортугалияВитор Перейра
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
17.08.2024Англия — Премьер-лига1-й турАрсенал2 : 0Вулверхэмптон
20.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турВулверхэмптон0 : 2Арсенал
02.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турАрсенал2 : 1Вулверхэмптон
28.05.2023Англия - Премьер-лига38-й турАрсенал5 : 0Вулверхэмптон
12.11.2022Англия - Премьер-лига16-й турВулверхэмптон0 : 2Арсенал
24.02.2022Англия - Премьер-лига20-й турАрсенал2 : 1Вулверхэмптон
10.02.2022Англия - Премьер-лига24-й турВулверхэмптон0 : 1Арсенал
02.02.2021Англия - Премьер-лига22-й турВулверхэмптон2 : 1Арсенал
29.11.2020Англия - Премьер-лига10-й турАрсенал1 : 2Вулверхэмптон
04.07.2020Англия - Премьер-лига33-й турВулверхэмптон0 : 2Арсенал
20.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур3 : 1Вулверхэмптон
15.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур3 : 0Вулверхэмптон
11.01.2025Кубок Англии3-й раунд1 : 2Вулверхэмптон
06.01.2025Англия — Премьер-лига20-й турВулверхэмптон0 : 3
29.12.2024Англия — Премьер-лига19-й тур2 : 2Вулверхэмптон
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турАрсенал3 : 0
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й турАрсенал2 : 2
15.01.2025Англия — Премьер-лига21-й турАрсенал2 : 1
12.01.2025Кубок Англии3-й раундАрсенал1 : 1 3 : 5
07.01.2025Англия — Кубок лиги1/2 финала. 1-й матчАрсенал0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2150
2
Лига чемпионов
Арсенал2244
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2244
4
Лига чемпионов
Челси2240
5
Лига Европы
Манчестер Сити2238
6 Ньюкасл Юнайтед2238
7 Борнмут2237
8 Астон Вилла2236
9 Брайтон энд Хоув Альбион2234
10 Фулхэм2233
11 Брентфорд2228
12 Кристал Пэлас2227
13 Манчестер Юнайтед2226
14 Вест Хэм Юнайтед2226
15 Тоттенхэм Хотспур2224
16 Эвертон2120
17 Вулверхэмптон2216
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2216
19
Зона вылета
Лестер Сити2214
20
Зона вылета
Саутгемптон226

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