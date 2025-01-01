Вулверхэмптон - Арсенал 25 Января прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
25 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Арсенал, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|29
|нп
|Гонсалу Гедеш
|10
|нп
|Матеус Кунья
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|5
|пз
|Томас Парти
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|23
|пз
|Микель Мерино
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|19
|нп
|Леандро Троссард
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Витор Перейра
|Витор Перейра
|Микель Артета
История личных встреч
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|24.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|10.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|29.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|04.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|20.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 2
|06.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 3
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|07.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|22
|44
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|22
|44
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|22
|38
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|38
|7
|Борнмут
|22
|37
|8
|Астон Вилла
|22
|36
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|22
|34
|10
|Фулхэм
|22
|33
|11
|Брентфорд
|22
|28
|12
|Кристал Пэлас
|22
|27
|13
|Манчестер Юнайтед
|22
|26
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|26
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|22
|24
|16
|Эвертон
|21
|20
|17
|Вулверхэмптон
|22
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|22
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|22
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|22
|6