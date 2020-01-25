Мальорка - Бетис 25 Января прямая трансляция
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
25 Января 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Бетис, которое состоится 25 Января 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|5
|пз
|Омар Маскарель
|12
|пз
|Саму Кошта
|14
|пз
|Дани Родригес
|18
|пз
|Антонио Санчес
|10
|пз
|Серхи Дардер
|7
|нп
|Ведат Мурики
|25
|вр
|Франсиско Вьейтес
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Марк Бартра
|6
|зщ
|Натан
|21
|пз
|Марк Рока
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|22
|пз
|Иско
|36
|нп
|Хесус Родригес
|10
|нп
|Эз Абде
|8
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|23.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
|27.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|20.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 2
|20.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|14.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|21.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 3
|30.11.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 2
|10.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|1 : 2
|20.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 0
|09.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0
|03.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 0
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 1
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 3
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 1
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|46
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|20
|44
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|20
|33
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|20
|30
|7
|Реал Сосьедад
|20
|28
|8
|Жирона
|20
|28
|9
|Райо Вальекано
|20
|26
|10
|Севилья
|20
|26
|11
|Осасуна
|20
|26
|12
|Бетис
|20
|25
|13
|Сельта
|20
|24
|14
|Леганес
|20
|22
|15
|Лас-Пальмас
|20
|22
|16
|Хетафе
|20
|20
|17
|Алавес
|20
|20
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|20
|19
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|20
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|20
|15