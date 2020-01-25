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Мальорка - Бетис 25 Января прямая трансляция

Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
25 Января 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Мальорка
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Бетис, которое состоится 25 Января 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Бетис
Севилья
1СловакияврДоминик Грейф
23ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
22КолумбиязщХоан Мохика
5ИспанияпзОмар Маскарель
12ПортугалияпзСаму Кошта
14ИспанияпзДани Родригес
18ИспанияпзАнтонио Санчес
10ИспанияпзСерхи Дардер
7КосовонпВедат Мурики
25ИспанияврФрансиско Вьейтес
3ИспаниязщДиего Льоренте
5ИспаниязщМарк Бартра
6Бразилиязщ Натан
21ИспанияпзМарк Рока
16ИспанияпзСерхи Альтмира
4СШАпзДжонни Кардозо
22Испанияпз Иско
36ИспаниянпХесус Родригес
10МарокконпЭз Абде
8БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
23.09.2024Испания — Примера6-й турБетис1 : 2Мальорка
27.01.2024Испания - Примера22-й турМальорка0 : 1Бетис
04.11.2023Испания - Примера12-й турБетис2 : 0Мальорка
19.03.2023Испания - Примера26-й турБетис1 : 0Мальорка
20.08.2022Испания - Примера2-й турМальорка1 : 2Бетис
20.02.2022Испания - Примера25-й турБетис2 : 1Мальорка
14.08.2021Испания - Примера1-й турМальорка1 : 1Бетис
21.02.2020Испания - Примера25-й турБетис3 : 3Мальорка
30.11.2019Испания - Примера15-й турМальорка1 : 2Бетис
10.05.2015Испания - СегундаСегунда. 37-й турМальорка1 : 2Бетис
20.01.2025Испания — Примера20-й тур4 : 0Мальорка
09.01.2025Суперкубок Испании1/2 финала3 : 0Мальорка
03.01.2025Кубок Испании1/16 финала3 : 0Мальорка
21.12.2024Испания — Примера18-й тур0 : 1Мальорка
14.12.2024Испания — Примера17-й турМальорка2 : 1
18.01.2025Испания — Примера20-й турБетис1 : 3
15.01.2025Кубок Испании1/8 финала5 : 1Бетис
11.01.2025Испания — Примера19-й тур1 : 0Бетис
04.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 1Бетис
22.12.2024Испания — Примера18-й турБетис1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2046
2
Лига чемпионов
Атлетико М2044
3
Лига чемпионов
Барселона2039
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2039
5
Лига Европы
Вильярреал2033
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка2030
7 Реал Сосьедад2028
8 Жирона2028
9 Райо Вальекано2026
10 Севилья2026
11 Осасуна2026
12 Бетис2025
13 Сельта2024
14 Леганес2022
15 Лас-Пальмас2022
16 Хетафе2020
17 Алавес2020
18
Зона вылета
Эспаньол2019
19
Зона вылета
Валенсия2016
20
Зона вылета
Вальядолид2015

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