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Севилья - Эспаньол 25 Января прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
25 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Севилья
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Эспаньол, которое состоится 25 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Эспаньол
Барселона
13НорвегияврЭрьян Нюланд
2ИспаниязщХосе Анхель Кармона
22ФранциязщЛуак Баде
6СербиязщНеманья Гудель
4ИспаниязщКике Салас
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
12БельгияпзАльберт-Самби Локонга
17ИспанияпзСауль Ньигес
11БельгияпзДоди Лукебакио
27БельгияпзСтанис Идумбо-Музамбо
5ШвейцариянпРубен Варгас
1ИспанияврЖоан Гарсия
23МароккозщОмар Эль-Хилали
4АлбаниязщМараш Кумбула
6УругвайзщЛеандро Кабрера
14ИспаниязщБриан Оливан
12ИспаниязщАльваро Техеро
20ЧехияпзАлекс Крал
10ИспанияпзПоль Лосано
31ИспанияпзАнтониу Рока
2ИспаниянпРоберто Фернандес
7ИспаниянпХавьер Пуадо
Главные тренеры
ИспанияГарсия Пимьента
ИспанияМаноло Гонсалес
История личных встреч
25.10.2024Испания — Примера11-й турЭспаньол0 : 2Севилья
04.05.2023Испания - Примера33-й турСевилья3 : 2Эспаньол
10.09.2022Испания - Примера5-й турЭспаньол2 : 3Севилья
20.02.2022Испания - Примера25-й турЭспаньол1 : 1Севилья
25.09.2021Испания - Примера7-й турСевилья2 : 0Эспаньол
16.02.2020Испания - Примера24-й турСевилья2 : 2Эспаньол
18.08.2019Испания - Примера1-й турЭспаньол0 : 2Севилья
17.03.2019Испания - Примера28-й турЭспаньол0 : 1Севилья
11.11.2018Испания - Примера12-й турСевилья2 : 1Эспаньол
20.01.2018Испания - Примера20-й турЭспаньол0 : 3Севилья
18.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 2Севилья
11.01.2025Испания — Примера19-й турСевилья1 : 1
04.01.2025Кубок Испании1/16 финала4 : 1Севилья
22.12.2024Испания — Примера18-й тур4 : 2Севилья
14.12.2024Испания — Примера17-й турСевилья1 : 0
17.01.2025Испания — Примера20-й турЭспаньол2 : 1
11.01.2025Испания — Примера19-й турЭспаньол1 : 1
22.12.2024Испания — Примера18-й тур1 : 0Эспаньол
18.12.2024Испания — Примера13-й турЭспаньол1 : 1
14.12.2024Испания — Примера17-й турЭспаньол0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2046
2
Лига чемпионов
Атлетико М2044
3
Лига чемпионов
Барселона2039
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2039
5
Лига Европы
Вильярреал2033
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка2030
7 Реал Сосьедад2028
8 Жирона2028
9 Райо Вальекано2026
10 Севилья2026
11 Осасуна2026
12 Бетис2025
13 Сельта2024
14 Леганес2022
15 Лас-Пальмас2022
16 Хетафе2020
17 Алавес2020
18
Зона вылета
Эспаньол2019
19
Зона вылета
Валенсия2016
20
Зона вылета
Вальядолид2015

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