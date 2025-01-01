Севилья - Эспаньол 25 Января прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
25 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Эспаньол, которое состоится 25 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Эспаньол
Барселона
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|4
|зщ
|Кике Салас
|20
|пз
|Джибриль Соу
|12
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|17
|пз
|Сауль Ньигес
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|27
|пз
|Станис Идумбо-Музамбо
|5
|нп
|Рубен Варгас
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|14
|зщ
|Бриан Оливан
|12
|зщ
|Альваро Техеро
|20
|пз
|Алекс Крал
|10
|пз
|Поль Лосано
|31
|пз
|Антониу Рока
|2
|нп
|Роберто Фернандес
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|25.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 2
|10.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 3
|20.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|16.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 2
|18.08.2019
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|17.03.2019
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 1
|11.11.2018
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1
|20.01.2018
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 3
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|4 : 1
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|4 : 2
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|17.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 1
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 0
|18.12.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|46
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|20
|44
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|20
|33
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|20
|30
|7
|Реал Сосьедад
|20
|28
|8
|Жирона
|20
|28
|9
|Райо Вальекано
|20
|26
|10
|Севилья
|20
|26
|11
|Осасуна
|20
|26
|12
|Бетис
|20
|25
|13
|Сельта
|20
|24
|14
|Леганес
|20
|22
|15
|Лас-Пальмас
|20
|22
|16
|Хетафе
|20
|20
|17
|Алавес
|20
|20
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|20
|19
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|20
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|20
|15