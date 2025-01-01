02:50 ()
Онлайн трансляции
Суббота 25 января
Свернуть список

Вальядолид - Реал Мадрид 25 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
25 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
Вальядолид
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Реал Мадрид, которое состоится 25 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Реал Мадрид
Мадрид
13ЭстонияврКарл Хейн
2ИспаниязщЛуис Перес
3ИспаниязщДавид Торрес
6ТурциязщДженк Озкачар
5ИспаниязщХави Санчес
22БразилиязщЛукас Роза
19СенегалпзАмат Ндиайе
21МароккопзСелим Амалла
12ИспанияпзМарио Мартин
23Мароккопз Ануар
9БразилиянпМаркос Андре
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщЛукас Васкес
35ИспаниязщРауль Асенсио
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
5АнглияпзДжуд Беллингем
8УругвайпзФедерико Вальверде
19ИспанияпзДаниель Себальос
21ИспанияпзБраим Диас
9ФранциянпКилиан Мбаппе
11Бразилиянп Родриго
Главные тренеры
УругвайПауло Пессолано
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
25.08.2024Испания — Примера2-й турРеал Мадрид3 : 0Вальядолид
02.04.2023Испания - Примера27-й турРеал Мадрид6 : 0Вальядолид
30.12.2022Испания - Примера15-й турВальядолид0 : 2Реал Мадрид
20.02.2021Испания - Примера24-й турВальядолид0 : 1Реал Мадрид
30.09.2020Испания - Примера4-й турРеал Мадрид1 : 0Вальядолид
26.01.2020Испания - Примера21-й турВальядолид0 : 1Реал Мадрид
24.08.2019Испания - Примера2-й турРеал Мадрид1 : 1Вальядолид
10.03.2019Испания - Примера27-й турВальядолид1 : 4Реал Мадрид
03.11.2018Испания - Примера11-й турРеал Мадрид2 : 0Вальядолид
07.05.2014Испания - Примера34-й турВальядолид1 : 1Реал Мадрид
17.01.2025Испания — Примера20-й тур2 : 1Вальядолид
11.01.2025Испания — Примера19-й турВальядолид1 : 0
05.01.2025Кубок Испании1/16 финала3 : 2Вальядолид
20.12.2024Испания — Примера18-й тур3 : 0Вальядолид
13.12.2024Испания — Примера17-й турВальядолид1 : 0
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турРеал Мадрид5 : 1
19.01.2025Испания — Примера20-й турРеал Мадрид4 : 1
16.01.2025Кубок Испании1/8 финалаРеал Мадрид5 : 2 ДВ
12.01.2025Суперкубок ИспанииФиналРеал Мадрид2 : 5
09.01.2025Суперкубок Испании1/2 финалаРеал Мадрид3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Вальядолид» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2046
2
Лига чемпионов
Атлетико М2044
3
Лига чемпионов
Барселона2039
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2039
5
Лига Европы
Вильярреал2033
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка2030
7 Реал Сосьедад2028
8 Жирона2028
9 Райо Вальекано2026
10 Севилья2026
11 Осасуна2026
12 Бетис2025
13 Сельта2024
14 Леганес2022
15 Лас-Пальмас2022
16 Хетафе2020
17 Алавес2020
18
Зона вылета
Эспаньол2019
19
Зона вылета
Валенсия2016
20
Зона вылета
Вальядолид2015

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close