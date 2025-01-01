Вальядолид - Реал Мадрид 25 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
25 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Реал Мадрид, которое состоится 25 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|3
|зщ
|Давид Торрес
|6
|зщ
|Дженк Озкачар
|5
|зщ
|Хави Санчес
|22
|зщ
|Лукас Роза
|19
|пз
|Амат Ндиайе
|21
|пз
|Селим Амалла
|12
|пз
|Марио Мартин
|23
|пз
|Ануар
|9
|нп
|Маркос Андре
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|19
|пз
|Даниель Себальос
|21
|пз
|Браим Диас
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|11
|нп
|Родриго
Главные тренеры
|Пауло Пессолано
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
|02.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|6 : 0
|30.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 2
|20.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|30.09.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|26.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|24.08.2019
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|10.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 4
|03.11.2018
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 0
|07.05.2014
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|17.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 1
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 2
|20.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|3 : 0
|13.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|5 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 1
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 2 ДВ
|12.01.2025
|Суперкубок Испании
|Финал
|2 : 5
|09.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Вальядолид» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|46
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|20
|44
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|20
|33
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|20
|30
|7
|Реал Сосьедад
|20
|28
|8
|Жирона
|20
|28
|9
|Райо Вальекано
|20
|26
|10
|Севилья
|20
|26
|11
|Осасуна
|20
|26
|12
|Бетис
|20
|25
|13
|Сельта
|20
|24
|14
|Леганес
|20
|22
|15
|Лас-Пальмас
|20
|22
|16
|Хетафе
|20
|20
|17
|Алавес
|20
|20
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|20
|19
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|20
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|20
|15