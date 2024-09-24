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Комо - Аталанта 25 Января прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
25 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Комо
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Аталанта, которое состоится 25 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Аталанта
Бергамо
30 Франция вр Жан Бутез
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
13 Италия зщ Альберто Доссена
18 Испания зщ Альберто Морено
6 Италия пз Алессио Айовин
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
80 Франция пз Максанс Какере
79 Аргентина пз Николас Пас
38 Испания нп Ассане Диао
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
10 Италия нп Патрик Кутроне
29 Италия вр Марко Карнезекки
2 Италия зщ Рафаэл Толой
19 Албания зщ Берат Джимсити
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
16 Италия зщ Рауль Белланова
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
22 Италия пз Маттео Руджери
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
11 Нигерия нп Адемола Лукман
32 Италия нп Матео Ретеги
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
24.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Аталанта2 : 3Комо
20.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Комо4 : 1
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Комо1 : 2
10.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 1Комо
30.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Комо2 : 0
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 2 : 0Комо
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Аталанта5 : 0
18.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Аталанта2 : 3
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Аталанта1 : 1
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 0 : 0Аталанта
02.01.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала 2 : 0Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2150
2
Лига чемпионов
Интер М2047
3
Лига чемпионов
Аталанта2143
4
Лига чемпионов
Лацио2139
5
Лига Европы
Ювентус2137
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2033
7 Фиорентина2033
8 Милан2031
9 Рома2127
10 Удинезе2126
11 Торино2123
12 Дженоа2123
13 Комо2122
14 Кальяри2121
15 Лечче2120
16 Парма2120
17 Эмполи2120
18
Зона вылета
Верона2119
19
Зона вылета
Венеция2115
20
Зона вылета
Монца2113

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