Комо - Аталанта 25 Января прямая трансляция
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
25 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Аталанта, которое состоится 25 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Аталанта
Бергамо
|30
|вр
|Жан Бутез
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|18
|зщ
|Альберто Морено
|6
|пз
|Алессио Айовин
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|80
|пз
|Максанс Какере
|79
|пз
|Николас Пас
|38
|нп
|Ассане Диао
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|10
|нп
|Патрик Кутроне
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|22
|пз
|Маттео Руджери
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|32
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|24.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|20.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|10.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 0
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|5 : 0
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 3
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 0
|02.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|20
|47
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|21
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|20
|33
|7
|Фиорентина
|20
|33
|8
|Милан
|20
|31
|9
|Рома
|21
|27
|10
|Удинезе
|21
|26
|11
|Торино
|21
|23
|12
|Дженоа
|21
|23
|13
|Комо
|21
|22
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|Лечче
|21
|20
|16
|Парма
|21
|20
|17
|Эмполи
|21
|20
| 18
Зона вылета
|Верона
|21
|19
| 19
Зона вылета
|Венеция
|21
|15
| 20
Зона вылета
|Монца
|21
|13