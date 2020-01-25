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Наполи - Ювентус 25 Января прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
25 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Наполи
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Ювентус, которое состоится 25 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Ювентус
Турин
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
7 Бразилия пз Давид Нерес
21 Италия нп Маттео Политано
11 Бельгия нп Ромелу Лукаку
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
37 Италия зщ Николо Савона
4 Италия зщ Федерико Гатти
15 Франция зщ Пьер Калюлю
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
7 Португалия нп Шику Консейсау
10 Турция нп Кенан Йылдыз
20 Франция нп Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
21.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Ювентус0 : 0Наполи
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Наполи2 : 1Ювентус
08.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Ювентус1 : 0Наполи
23.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Ювентус0 : 1Наполи
13.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 18-й тур Наполи5 : 1Ювентус
06.01.2022 Италия - Серия А 20-й тур Ювентус1 : 1Наполи
11.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Наполи2 : 1Ювентус
07.04.2021 Италия - Серия А 3-й тур Ювентус2 : 1 ТНаполи
13.02.2021 Италия - Серия А 22-й тур Наполи1 : 0Ювентус
20.01.2021 Суперкубок Италии Финал Ювентус2 : 0Наполи
18.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 2 : 3Наполи
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Наполи2 : 0
04.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 3Наполи
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Наполи1 : 0
21.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 2Наполи
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 0 : 0Ювентус
18.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Ювентус2 : 0
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 1 : 1Ювентус
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 1Ювентус
03.01.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Ювентус1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 22-го тура Серии A: «Наполи» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2150
2
Лига чемпионов
Интер М2047
3
Лига чемпионов
Аталанта2143
4
Лига чемпионов
Лацио2139
5
Лига Европы
Ювентус2137
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2033
7 Фиорентина2033
8 Милан2031
9 Рома2127
10 Удинезе2126
11 Торино2123
12 Дженоа2123
13 Комо2122
14 Кальяри2121
15 Лечче2120
16 Парма2120
17 Эмполи2120
18
Зона вылета
Верона2119
19
Зона вылета
Венеция2115
20
Зона вылета
Монца2113

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