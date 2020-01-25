Наполи - Ювентус 25 Января прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
25 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Ювентус, которое состоится 25 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Ювентус
Турин
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|7
|пз
|Давид Нерес
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|37
|зщ
|Николо Савона
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|7
|нп
|Шику Консейсау
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|20
|нп
|Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|08.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|0 : 1
|13.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|5 : 1
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|07.04.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1 Т
|13.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|20.01.2021
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 0
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 3
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 0
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|03.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 22-го тура Серии A: «Наполи» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|20
|47
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|21
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|20
|33
|7
|Фиорентина
|20
|33
|8
|Милан
|20
|31
|9
|Рома
|21
|27
|10
|Удинезе
|21
|26
|11
|Торино
|21
|23
|12
|Дженоа
|21
|23
|13
|Комо
|21
|22
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|Лечче
|21
|20
|16
|Парма
|21
|20
|17
|Эмполи
|21
|20
| 18
Зона вылета
|Верона
|21
|19
| 19
Зона вылета
|Венеция
|21
|15
| 20
Зона вылета
|Монца
|21
|13