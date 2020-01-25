Майнц - Штутгарт 25 Января прямая трансляция
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
25 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Штутгарт, которое состоится 25 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Штутгарт
Штутгарт
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|16
|зщ
|Штефан Белл
|31
|зщ
|Доминик Кор
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|11
|пз
|Арминдо Зиб
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|2
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|25
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|26
|нп
|Дениз Ундав
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|11.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|21.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|26.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|29.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 4
|19.01.2019
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 3
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 3
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|4 : 0
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|18
|45
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|18
|36
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|18
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|18
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|18
|28
|7
|Вольфсбург
|18
|27
|8
|Фрайбург
|18
|27
|9
|Вердер
|18
|26
|10
|Боруссия Д
|18
|25
|11
|Боруссия М
|18
|24
|12
|Аугсбург
|18
|22
|13
|Унион
|18
|19
|14
|Санкт-Паули
|18
|17
|15
|Хоффенхайм
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Бохум
|18
|12
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|18
|11