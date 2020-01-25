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Майнц - Штутгарт 25 Января прямая трансляция

Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
25 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Майнц
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Штутгарт, которое состоится 25 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Штутгарт
Штутгарт
27ГерманияврРобин Центнер
21ГерманиязщДанни да Коста
16ГерманиязщШтефан Белл
31ГерманиязщДоминик Кор
19ФранциязщАнтони Каси
2АвстриязщФилипп Мвене
6ЯпонияпзКаисю Сано
18ГерманияпзНадим Амири
8ГерманияпзПауль Небель
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
11ГерманияпзАрминдо Зиб
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
2БельгиязщАмин Аль-Дахиль
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
25ДанияпзЯкоб Бруун Ларсен
18ГерманиянпДжейми Левелинг
26ГерманиянпДениз Ундав
11ГерманиянпНик Вольтемаде
Главные тренеры
ДанияБо Хенриксен
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турШтутгарт3 : 3Майнц
11.02.2024Германия - Бундеслига21-й турШтутгарт3 : 1Майнц
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турМайнц1 : 3Штутгарт
21.05.2023Германия - Бундеслига33-й турМайнц1 : 4Штутгарт
21.01.2023Германия - Бундеслига16-й турШтутгарт1 : 1Майнц
16.04.2022Германия - Бундеслига30-й турМайнц0 : 0Штутгарт
26.11.2021Германия - Бундеслига13-й турШтутгарт2 : 1Майнц
29.01.2021Германия - Бундеслига19-й турШтутгарт2 : 0Майнц
26.09.2020Германия - Бундеслига2-й турМайнц1 : 4Штутгарт
19.01.2019Германия - Бундеслига18-й турШтутгарт2 : 3Майнц
19.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур2 : 1Майнц
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур1 : 0Майнц
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й турМайнц2 : 0
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур1 : 3Майнц
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турМайнц2 : 1
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур1 : 3Штутгарт
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турШтутгарт4 : 0
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турШтутгарт2 : 1
12.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур0 : 1Штутгарт
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турШтутгарт0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1845
2
Лига чемпионов
Байер1841
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1836
4
Лига чемпионов
Штутгарт1832
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1831
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1828
7 Вольфсбург1827
8 Фрайбург1827
9 Вердер1826
10 Боруссия Д1825
11 Боруссия М1824
12 Аугсбург1822
13 Унион1819
14 Санкт-Паули1817
15 Хоффенхайм1817
16
Стыковая зона
Хайденхайм1814
17
Зона вылета
Бохум1812
18
Зона вылета
Хольштайн1811

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