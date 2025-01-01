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Фрайбург - Бавария 25 Января прямая трансляция

Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
25 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Фрайбург
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Бавария, которое состоится 25 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Бавария
Мюнхен
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
42ЯпонияпзРицу Доан
32ИталияпзВинченцо Грифо
18ТурциянпЭрен Динкчи
20АвстриянпЧуквубуйке Адаму
1ГерманияврМануэль Нойер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзДжамал Мусиала
10ГерманиянпЛерой Зане
7ГерманиянпСерж Гнабри
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
01.09.2024Германия — Бундеслига2-й турБавария2 : 0Фрайбург
01.03.2024Германия - Бундеслига24-й турФрайбург2 : 2Бавария
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й турБавария3 : 0Фрайбург
08.04.2023Германия - Бундеслига27-й турФрайбург0 : 1Бавария
04.04.2023Кубок Германии1/4 финалаБавария1 : 2Фрайбург
16.10.2022Германия - Бундеслига10-й турБавария5 : 0Фрайбург
02.04.2022Германия - Бундеслига28-й турФрайбург1 : 4Бавария
06.11.2021Германия - Бундеслига11-й турБавария2 : 1Фрайбург
15.05.2021Германия - Бундеслига33-й турФрайбург2 : 2Бавария
17.01.2021Германия - Бундеслига16-й турБавария2 : 1Фрайбург
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур4 : 0Фрайбург
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур4 : 1Фрайбург
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й турФрайбург3 : 2
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур5 : 1Фрайбург
13.12.2024Германия — Бундеслига14-й турФрайбург3 : 2
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур3 : 0Бавария
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турБавария3 : 2
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турБавария5 : 0
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й тур0 : 1Бавария
20.12.2024Германия — Бундеслига15-й турБавария5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1845
2
Лига чемпионов
Байер1841
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1836
4
Лига чемпионов
Штутгарт1832
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1831
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1828
7 Вольфсбург1827
8 Фрайбург1827
9 Вердер1826
10 Боруссия Д1825
11 Боруссия М1824
12 Аугсбург1822
13 Унион1819
14 Санкт-Паули1817
15 Хоффенхайм1817
16
Стыковая зона
Хайденхайм1814
17
Зона вылета
Бохум1812
18
Зона вылета
Хольштайн1811

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