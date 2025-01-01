Фрайбург - Бавария 25 Января прямая трансляция
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
25 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Бавария, которое состоится 25 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|42
|пз
|Рицу Доан
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|18
|нп
|Эрен Динкчи
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|10
|нп
|Лерой Зане
|7
|нп
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Венсан Компани
История личных встреч
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|01.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|04.04.2023
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 2
|16.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|5 : 0
|02.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|17.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|4 : 0
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|13.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|20.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|18
|45
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|18
|36
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|18
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|18
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|18
|28
|7
|Вольфсбург
|18
|27
|8
|Фрайбург
|18
|27
|9
|Вердер
|18
|26
|10
|Боруссия Д
|18
|25
|11
|Боруссия М
|18
|24
|12
|Аугсбург
|18
|22
|13
|Унион
|18
|19
|14
|Санкт-Паули
|18
|17
|15
|Хоффенхайм
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Бохум
|18
|12
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|18
|11