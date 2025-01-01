Каза Пия - Бенфика 25 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
25 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 19-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Бенфика, которое состоится 25 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
|1
|вр
|Патрик Секейра
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|16
|пз
|Бени Мукенди
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|29
|пз
|Жереми Ливолан
|14
|нп
|Мигел Соуза
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|7
|нп
|Нуну Морейра
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Бруну Лаже
История личных встреч
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|17.03.2024
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|04.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|13.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|20.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 3
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|20.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 5
|17.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|4 : 0
|14.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
|11.01.2025
|Португалия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 1 6 : 7
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|18
|44
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|18
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|18
|40
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|18
|34
|5
|Санта-Клара
|18
|31
|6
|Каза Пия
|18
|27
|7
|Витория Гимарайнш
|18
|26
|8
|Морейренсе
|18
|23
|9
|Жил Висенте
|18
|22
|10
|Эшторил
|18
|21
|11
|Фамаликан
|18
|20
|12
|Риу Аве
|18
|20
|13
|Насьонал
|18
|19
|14
|Эштрела
|18
|16
|15
|Арока
|18
|16
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|18
|15
| 17
Зона вылета
|АВС
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|18
|12