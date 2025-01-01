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Каза Пия - Бенфика 25 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
25 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 19-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Каза Пия
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Бенфика, которое состоится 25 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
1Коста-РикаврПатрик Секейра
4ПортугалиязщЖоау Голарт
6ПортугалиязщЖозе Фонте
2КамерунзщDuplexe Tchamba
72ИспанияпзГаиска Ларрасабаль
16АнголапзБени Мукенди
5ПортугалияпзЛеонарду Лелу
29ФранцияпзЖереми Ливолан
14ПортугалиянпМигел Соуза
90БразилиянпДиас Морейра Кассиано
7ПортугалиянпНуну Морейра
1УкраинаврАнатолий Трубин
44ПортугалиязщТомаш Араужу
30АргентиназщНиколас Отаменди
4ПортугалиязщАнтониу Силва
3ИспаниязщАльваро Фернандес
18ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
10ТурцияпзОркун Кёкчю
17ТурциянпКерем Актюркоглу
21НорвегиянпАндреас Шельдеруп
14ГрециянпВангелис Павлидис
Главные тренеры
ПортугалияБруну Лаже
История личных встреч
17.08.2024Португалия — Примейра2-й турБенфика3 : 0Каза Пия
17.03.2024Португалия — Примейра26-й турКаза Пия0 : 1Бенфика
28.10.2023Португалия — Примейра9-й турБенфика1 : 1Каза Пия
04.02.2023Португалия - Примейра19-й турБенфика3 : 0Каза Пия
13.08.2022Португалия - Примейра2-й турКаза Пия0 : 1Бенфика
20.01.2025Португалия — Примейра18-й тур2 : 3Каза Пия
12.01.2025Кубок Португалии1/8 финалаКаза Пия1 : 3
05.01.2025Португалия — Примейра17-й турКаза Пия1 : 1
29.12.2024Португалия — Примейра16-й тур1 : 2Каза Пия
20.12.2024Португалия — Примейра15-й турКаза Пия3 : 1
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турБенфика4 : 5
17.01.2025Португалия — Примейра18-й турБенфика4 : 0
14.01.2025Кубок Португалии1/8 финала1 : 3Бенфика
11.01.2025Португалия — Кубок лигиФинал1 : 1 6 : 7Бенфика
04.01.2025Португалия — Примейра17-й турБенфика1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1844
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1841
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1840
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1834
5 Санта-Клара1831
6 Каза Пия1827
7 Витория Гимарайнш1826
8 Морейренсе1823
9 Жил Висенте1822
10 Эшторил1821
11 Фамаликан1820
12 Риу Аве1820
13 Насьонал1819
14 Эштрела1816
15 Арока1816
16
Стыковая зона
Фаренсе1815
17
Зона вылета
АВС1815
18
Зона вылета
Боавишта1812

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