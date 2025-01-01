Галатасарай - Коньяспор 25 Января прямая трансляция
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
25 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Коньяспор, которое состоится 25 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Коньяспор
Конья
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Реджеп Учар
История личных встреч
|16.08.2024
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|1 : 2
|26.05.2024
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|1 : 3
|07.01.2024
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|3 : 0
|17.03.2023
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|2 : 1
|16.09.2022
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|2 : 1
|05.03.2022
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|2 : 0
|17.10.2021
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|1 : 0
|28.04.2021
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|1 : 0
|05.01.2021
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|4 : 3
|26.01.2020
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|0 : 3
|21.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 3
|17.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 2
|04.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|22.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 5
|19.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|3 : 3
|13.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|2 : 3
|03.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|19
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|19
|45
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|20
|40
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Гёзтепе
|19
|34
|5
|Эюпспор
|19
|33
|6
|Бешикташ
|19
|31
|7
|Истанбул Башакшехир
|19
|29
|8
|Газиантеп
|20
|26
|9
|Трабзонспор
|19
|25
|10
|Ризеспор
|19
|24
|11
|Аланьяспор
|19
|22
|12
|Касымпаша
|19
|22
|13
|Коньяспор
|19
|21
|14
|Антальяспор
|19
|21
|15
|Сивасспор
|19
|20
| 16
Зона вылета
|Бодрум
|19
|16
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|19
|10
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|19
|5