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Галатасарай - Коньяспор 25 Января прямая трансляция

Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
25 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 21-й тур
Галатасарай
Коньяспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Коньяспор, которое состоится 25 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Коньяспор
Конья
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Турция Реджеп Учар
История личных встреч
16.08.2024 Турция — Суперлига 2-й тур Коньяспор1 : 2Галатасарай
26.05.2024 Турция - Суперлига 38-й тур Коньяспор1 : 3Галатасарай
07.01.2024 Турция - Суперлига 19-й тур Галатасарай3 : 0Коньяспор
17.03.2023 Турция - Суперлига 26-й тур Коньяспор2 : 1Галатасарай
16.09.2022 Турция - Суперлига 7-й тур Галатасарай2 : 1Коньяспор
05.03.2022 Турция - Суперлига 28-й тур Коньяспор2 : 0Галатасарай
17.10.2021 Турция - Суперлига 9-й тур Галатасарай1 : 0Коньяспор
28.04.2021 Турция - Суперлига 38-й тур Галатасарай1 : 0Коньяспор
05.01.2021 Турция - Суперлига 17-й тур Коньяспор4 : 3Галатасарай
26.01.2020 Турция - Суперлига 19-й тур Коньяспор0 : 3Галатасарай
21.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Галатасарай3 : 3
17.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур 1 : 1Галатасарай
12.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур 1 : 2Галатасарай
04.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур Галатасарай2 : 1
22.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур 1 : 5Галатасарай
19.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур Коньяспор3 : 3
13.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур Коньяспор2 : 3
03.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур 2 : 1Коньяспор
14.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур 1 : 1Коньяспор
07.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур Коньяспор1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1951
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1945
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2040
4
Квалификация Лиги конференций
Гёзтепе1934
5 Эюпспор1933
6 Бешикташ1931
7 Истанбул Башакшехир1929
8 Газиантеп2026
9 Трабзонспор1925
10 Ризеспор1924
11 Аланьяспор1922
12 Касымпаша1922
13 Коньяспор1921
14 Антальяспор1921
15 Сивасспор1920
16
Зона вылета
Бодрум1916
17
Зона вылета
Кайсериспор1816
18
Зона вылета
Хатайспор1910
19
Зона вылета
Адана Демирспор195

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