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Норвич Сити - Суонси Сити 25 Января прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
25 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 29-й тур
Норвич Сити
Суонси Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Суонси Сити, которое состоится 25 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Суонси Сити1 : 0Норвич Сити
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Норвич Сити2 : 2Суонси Сити
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Суонси Сити2 : 1Норвич Сити
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Норвич Сити0 : 3Суонси Сити
10.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Суонси Сити0 : 1Норвич Сити
05.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Суонси Сити2 : 0Норвич Сити
07.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Норвич Сити1 : 0Суонси Сити
08.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Норвич Сити1 : 0Суонси Сити
24.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Суонси Сити1 : 4Норвич Сити
05.03.2016 Англия - Премьер-лига 29-й тур Суонси Сити1 : 0Норвич Сити
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 2 : 0Норвич Сити
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 2 : 0Норвич Сити
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Норвич Сити0 : 4
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Норвич Сити2 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 0 : 1Норвич Сити
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Суонси Сити1 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 3 : 0Суонси Сити
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 3 : 0Суонси Сити
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Суонси Сити1 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 4 : 0Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2859
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2858
3
Плей-офф
Бёрнли2856
4
Плей-офф
Сандерленд2854
5
Плей-офф
Мидлсбро2844
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс2842
7 Вест Бромвич Альбион2841
8 Уотфорд2841
9 Бристоль Сити2838
10 Куинз Парк Рейнджерс2838
11 Шеффилд Уэнсдей2838
12 Норвич Сити2836
13 Ковентри Сити2835
14 Оксфорд Юнайтед2835
15 Суонси Сити2834
16 Престон Норт Энд2834
17 Миллуолл2731
18 Портсмут2729
19 Сток Сити2828
20 Кардифф Сити2828
21 Дерби Каунти2827
22
Зона вылета
Халл Сити2826
23
Зона вылета
Лутон Таун2826
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2821

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