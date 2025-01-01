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Кардифф Сити - Дерби Каунти 25 Января прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
25 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 29-й тур
Кардифф Сити
Дерби Каунти

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Дерби Каунти, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Дерби Каунти
Дерби
История личных встреч
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Дерби Каунти1 : 0Кардифф Сити
07.05.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Дерби Каунти0 : 1Кардифф Сити
01.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Кардифф Сити1 : 0Дерби Каунти
02.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Кардифф Сити4 : 0Дерби Каунти
28.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Дерби Каунти1 : 1Кардифф Сити
14.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Кардифф Сити2 : 1Дерби Каунти
13.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Дерби Каунти1 : 1Кардифф Сити
24.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Дерби Каунти3 : 1Кардифф Сити
30.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Кардифф Сити0 : 0Дерби Каунти
14.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Дерби Каунти3 : 4Кардифф Сити
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 2 : 2Кардифф Сити
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Кардифф Сити3 : 0
14.01.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур Кардифф Сити1 : 1
09.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 1Кардифф Сити
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 1Кардифф Сити
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Дерби Каунти0 : 1
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Дерби Каунти0 : 2
14.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 1 6 : 5Дерби Каунти
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 0Дерби Каунти
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 4 : 2Дерби Каунти
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2859
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2858
3
Плей-офф
Бёрнли2856
4
Плей-офф
Сандерленд2854
5
Плей-офф
Мидлсбро2844
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс2842
7 Вест Бромвич Альбион2841
8 Уотфорд2841
9 Бристоль Сити2838
10 Куинз Парк Рейнджерс2838
11 Шеффилд Уэнсдей2838
12 Норвич Сити2836
13 Ковентри Сити2835
14 Оксфорд Юнайтед2835
15 Суонси Сити2834
16 Престон Норт Энд2834
17 Миллуолл2731
18 Портсмут2729
19 Сток Сити2828
20 Кардифф Сити2828
21 Дерби Каунти2827
22
Зона вылета
Халл Сити2826
23
Зона вылета
Лутон Таун2826
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2821

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