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Вест Бромвич Альбион - Портсмут 25 Января прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
25 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 29-й тур
Вест Бромвич Альбион
Портсмут

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Портсмут, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Портсмут
Портсмут
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
15.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Портсмут0 : 3Вест Бромвич Альбион
11.04.2009 Англия - Премьер-лига 32-й тур Портсмут2 : 2Вест Бромвич Альбион
07.12.2008 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Портсмут
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 2 : 0Вест Бромвич Альбион
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 5 : 1Вест Бромвич Альбион
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 1
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Портсмут3 : 1
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Портсмут2 : 1
15.01.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур 3 : 0Портсмут
10.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 2 : 0Портсмут
05.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 0Портсмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2859
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2858
3
Плей-офф
Бёрнли2856
4
Плей-офф
Сандерленд2854
5
Плей-офф
Мидлсбро2844
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс2842
7 Вест Бромвич Альбион2841
8 Уотфорд2841
9 Бристоль Сити2838
10 Куинз Парк Рейнджерс2838
11 Шеффилд Уэнсдей2838
12 Норвич Сити2836
13 Ковентри Сити2835
14 Оксфорд Юнайтед2835
15 Суонси Сити2834
16 Престон Норт Энд2834
17 Миллуолл2731
18 Портсмут2729
19 Сток Сити2828
20 Кардифф Сити2828
21 Дерби Каунти2827
22
Зона вылета
Халл Сити2826
23
Зона вылета
Лутон Таун2826
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2821

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