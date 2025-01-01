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Бристоль Сити - Блэкберн Роверс 25 Января прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
25 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 29-й тур
Бристоль Сити
Блэкберн Роверс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Блэкберн Роверс3 : 0Бристоль Сити
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Бристоль Сити5 : 0Блэкберн Роверс
12.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Бристоль Сити
21.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Бристоль Сити1 : 1Блэкберн Роверс
03.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Блэкберн Роверс2 : 3Бристоль Сити
12.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Бристоль Сити
20.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Бристоль Сити1 : 1Блэкберн Роверс
17.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Бристоль Сити
09.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Бристоль Сити1 : 0Блэкберн Роверс
20.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Блэкберн Роверс3 : 1Бристоль Сити
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 2 : 2Бристоль Сити
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 1 : 0Бристоль Сити
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Бристоль Сити1 : 2
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Бристоль Сити1 : 0
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 2 : 2Бристоль Сити
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
15.01.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур Блэкберн Роверс3 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 1Блэкберн Роверс
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Блэкберн Роверс0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2859
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2858
3
Плей-офф
Бёрнли2856
4
Плей-офф
Сандерленд2854
5
Плей-офф
Мидлсбро2844
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс2842
7 Вест Бромвич Альбион2841
8 Уотфорд2841
9 Бристоль Сити2838
10 Куинз Парк Рейнджерс2838
11 Шеффилд Уэнсдей2838
12 Норвич Сити2836
13 Ковентри Сити2835
14 Оксфорд Юнайтед2835
15 Суонси Сити2834
16 Престон Норт Энд2834
17 Миллуолл2731
18 Портсмут2729
19 Сток Сити2828
20 Кардифф Сити2828
21 Дерби Каунти2827
22
Зона вылета
Халл Сити2826
23
Зона вылета
Лутон Таун2826
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2821

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