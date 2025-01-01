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Ковентри Сити - Уотфорд 25 Января прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
25 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 29-й тур
Ковентри Сити
Уотфорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Уотфорд, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Уотфорд1 : 1Ковентри Сити
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Уотфорд1 : 2Ковентри Сити
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Ковентри Сити3 : 3Уотфорд
10.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Ковентри Сити2 : 2Уотфорд
05.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Уотфорд0 : 1Ковентри Сити
06.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Ковентри Сити0 : 0Уотфорд
07.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Уотфорд3 : 2Ковентри Сити
27.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Уотфорд3 : 0Ковентри Сити
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 0 : 2Ковентри Сити
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Ковентри Сити1 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Ковентри Сити1 : 1 4 : 3
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 2 : 1Ковентри Сити
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 1 : 1Ковентри Сити
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Уотфорд1 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 2Уотфорд
14.01.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Уотфорд
09.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 4 : 1Уотфорд
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Уотфорд1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2859
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2858
3
Плей-офф
Бёрнли2856
4
Плей-офф
Сандерленд2854
5
Плей-офф
Мидлсбро2844
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс2842
7 Вест Бромвич Альбион2841
8 Уотфорд2841
9 Бристоль Сити2838
10 Куинз Парк Рейнджерс2838
11 Шеффилд Уэнсдей2838
12 Норвич Сити2836
13 Ковентри Сити2835
14 Оксфорд Юнайтед2835
15 Суонси Сити2834
16 Престон Норт Энд2834
17 Миллуолл2731
18 Портсмут2729
19 Сток Сити2828
20 Кардифф Сити2828
21 Дерби Каунти2827
22
Зона вылета
Халл Сити2826
23
Зона вылета
Лутон Таун2826
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2821

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