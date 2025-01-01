Ковентри Сити - Уотфорд 25 Января прямая трансляция
Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
25 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Уотфорд, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Марк Робинс
История личных встреч
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 3
|10.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 2
|05.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 1
|06.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|0 : 0
|07.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|3 : 2
|27.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 0
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|0 : 2
|18.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|04.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|2 : 1
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|1 : 1
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|1 : 1
|09.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|4 : 1
|04.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|28
|59
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|28
|58
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|28
|56
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|28
|54
| 5
Плей-офф
|Мидлсбро
|28
|44
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|28
|42
|7
|Вест Бромвич Альбион
|28
|41
|8
|Уотфорд
|28
|41
|9
|Бристоль Сити
|28
|38
|10
|Куинз Парк Рейнджерс
|28
|38
|11
|Шеффилд Уэнсдей
|28
|38
|12
|Норвич Сити
|28
|36
|13
|Ковентри Сити
|28
|35
|14
|Оксфорд Юнайтед
|28
|35
|15
|Суонси Сити
|28
|34
|16
|Престон Норт Энд
|28
|34
|17
|Миллуолл
|27
|31
|18
|Портсмут
|27
|29
|19
|Сток Сити
|28
|28
|20
|Кардифф Сити
|28
|28
|21
|Дерби Каунти
|28
|27
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|28
|26
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|28
|26
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|28
|21