Тоттенхэм Хотспур - Лестер Сити 26 Января прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
26 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Лестер Сити, которое состоится 26 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Лестер Сити
Лестер
|31
|вр
|Антонин Кински
|23
|зщ
|Педро Порро
|6
|зщ
|Раду Дрэгушин
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|3
|зщ
|Серхио Регилон
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|47
|нп
|Мики Мур
|9
|нп
|Ришарлисон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|41
|вр
|Якуб Столарчик
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|3
|зщ
|Ваут Фас
|23
|зщ
|Янник Вестергор
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|18
|нп
|Джордан Айю
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|9
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|19.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|17.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|6 : 2
|01.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 1
|19.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 3
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
|20.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|19.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 0
|21.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|10.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|0 : 3 ДВ
|08.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|6 : 2
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|23
|47
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|23
|44
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|23
|41
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|41
|6
|Челси
|23
|40
|7
|Борнмут
|23
|40
|8
|Астон Вилла
|22
|36
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|23
|34
|10
|Фулхэм
|22
|33
|11
|Брентфорд
|22
|28
|12
|Кристал Пэлас
|22
|27
|13
|Манчестер Юнайтед
|22
|26
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|26
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|22
|24
|16
|Эвертон
|22
|23
|17
|Вулверхэмптон
|23
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|23
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|22
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|23
|6