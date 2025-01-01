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Тоттенхэм Хотспур - Лестер Сити 26 Января прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
26 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Лестер Сити, которое состоится 26 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Лестер Сити
Лестер
31 Чехия вр Антонин Кински
23 Испания зщ Педро Порро
6 Румыния зщ Раду Дрэгушин
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
3 Испания зщ Серхио Регилон
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
21 Швеция нп Деян Кулушевски
47 Англия нп Мики Мур
9 Бразилия нп Ришарлисон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
41 Польша вр Якуб Столарчик
2 Англия зщ Джеймс Джастин
3 Бельгия зщ Ваут Фас
23 Дания зщ Янник Вестергор
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
8 Англия пз Гарри Уинкс
24 Франция пз Бубакари Сумаре
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
18 Гана нп Джордан Айю
10 Англия нп Стефи Мавидиди
9 Англия нп Джейми Варди
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Нидерланды Руд ван Нистелрой
История личных встреч
19.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Лестер Сити1 : 1Тоттенхэм Хотспур
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Лестер Сити4 : 1Тоттенхэм Хотспур
17.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Тоттенхэм Хотспур6 : 2Лестер Сити
01.05.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Лестер Сити
19.01.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Лестер Сити2 : 3Тоттенхэм Хотспур
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лестер Сити2 : 4Тоттенхэм Хотспур
20.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Лестер Сити
19.07.2020 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0Лестер Сити
21.09.2019 Англия - Премьер-лига 6-й тур Лестер Сити2 : 1Тоттенхэм Хотспур
10.02.2019 Англия - Премьер-лига 26-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Лестер Сити
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 2 : 3Тоттенхэм Хотспур
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 3 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 3 ДВТоттенхэм Хотспур
08.01.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Тоттенхэм Хотспур1 : 0
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Лестер Сити0 : 2
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Лестер Сити0 : 2
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Лестер Сити6 : 2
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 1Лестер Сити
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Лестер Сити0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2253
2
Лига чемпионов
Арсенал2347
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2344
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2341
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2341
6 Челси2340
7 Борнмут2340
8 Астон Вилла2236
9 Брайтон энд Хоув Альбион2334
10 Фулхэм2233
11 Брентфорд2228
12 Кристал Пэлас2227
13 Манчестер Юнайтед2226
14 Вест Хэм Юнайтед2226
15 Тоттенхэм Хотспур2224
16 Эвертон2223
17 Вулверхэмптон2316
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2316
19
Зона вылета
Лестер Сити2214
20
Зона вылета
Саутгемптон236

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